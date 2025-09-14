Мир коллекционеров карточек Pokemon потрясла новость о многомиллионной сделке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Стоит внимания Редкий контроллер для PlayStation случайно уничтожили во время транспортировки

Почему карточка "Иллюстратор Пикачу" считается такой редкой?

12 сентября на аукционе платформы eBay была продана карточка "Иллюстратор Пикачу", которая считается настоящим "святым граалем" среди фанатов известной франшизы.

Самая желанная карточка / Фото Dexerto

Продавцом был известный в сообществе коллекционер под ником smpratte, который стал участником одной из рекордных сделок в истории этого хобби, продав PSA 9 Mint карточку за 4 миллиона вечнозеленых.

Что означает PSA 9 Mint? Это отметка для сертифицированного высокого уровня состояния коллекционной карточки по шкале Professional Sports Authenticator. Она означает, что состояние предмета "почти идеальное", с очень незначительными дефектами.

Карточка "Иллюстратор Пикачу" впервые была вручена в 1998 году победителям конкурса иллюстраций комиксов CoroCoro в Японии. Всего в мире существует всего от 20 до 39 экземпляров, что обуславливает огромную стоимость.

В свое время один из экземпляров коллекционного предмета приобрел известный блогер Логан Пол за 5 миллионов долларов, а вскоре после этого стал жертвой мошенников и потратил еще 3,5 миллиона на "фейковые" коллекционки.