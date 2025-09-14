Світ колекціонерів карток Pokemon потрясла новина про багатомільйонну угоду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Чому картка "Ілюстратор Пікачу" вважається такою рідкісною?

12 вересня на аукціоні платформи eBay було продано картку "Ілюстратор Пікачу", яка вважається справжнім "святим граалем" серед фанатів відомої франшизи.

Найбажаніша картка / Фото Dexerto

Продавцем був відомий у спільноті колекціонер під ніком smpratte, який став учасником однієї з рекордних угод в історії цього хобі, продавши PSA 9 Mint картку за 4 мільйони вічнозелених.

Що означає PSA 9 Mint? Це позначка для сертифікованого високого рівня стану колекційної картки за шкалою Professional Sports Authenticator. Вона означає, що стан предмета "майже ідеальний", з дуже незначними дефектами.

Картку "Ілюстратор Пікачу" вперше було вручено в 1998 році переможцям конкурсу ілюстрацій коміксів CoroCoro в Японії. Всього у світі існує лишень від 20 до 39 її примірників, що зумовлює шалену вартість.

Свого часу один з екземплярів колекційного предмета придбав відомий блогер Логан Пол за 5 мільйонів доларів, а невдовзі потому став жертвою шахраїв та витратив ще 3,5 мільйона на "фейкові" колекційки.