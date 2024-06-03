Культовую карту из Counter-Strike блестяще воссоздали для зомби-режима Call of Duty

Поклонник Call of Duty поделился в сети невероятным проектом в рамках которого одну из самых известных карт Counter-Strike превратили в карту для зомби-режима шутера от Activision.

Геймер поделился замечательным ремейком культовой карты из Counter-Strike – Mirage, которую переработали для зомби-режима Call of Duty: Black Ops 3.

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Благодаря инструментам от разработчиков, создание модификаций для ПК версии Call of Duty: Black Ops 3 ограничивается лишь фантазией энтузиастов.

Пользователь Steam под ником Dreybraz поделился в Steam Workshop своим увлекательным проектом, в котором воссоздал карту Mirage для зомби режима CoD.

В целом карта сохранила узнаваемую структуру, но огромное количество деталей делает ее просто удивительной.

Mirage в CoD: Black Ops 3 – смотреть видео

Mirage уже более десяти лет является одной из самых известных карт Counter-Strike. Впервые ее добавили в CS:GO в 2013 году, и с того момента ни разу не убирали из перечня киберспортивных карт.

Итак, одна из лучших карт Counter-Strike всех времен прекрасно работает даже в другой игре, что еще раз подчеркивает ее исключительность.