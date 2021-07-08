Катись к победе: стримерка одолела одних из самых тяжелых боссов Dark Souls необычным образом

Стримерка DontRachQuit решила максимально усложнить себе жизнь и одолеть боссов Орнштейна и Смоуга не нанеся им ни одного удара, по крайней мере, своим оружием. Подробности в материале.

Франшиза Dark Souls привлекает к себе внимание особого вида геймеров. Это игроки, которые не только откроют каждую тайну, которую может предложить Dark Souls, но и будут постоянно искать пути усложнить и без того невероятно сложную игру. Последним ярким примером является челлендж стримерши DontRachQuit, победившей печально известных боссов Орнштейна Драконоборца и Палача Смоуга в весьма уникальном стиле.

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Геймеры, знакомые с франшизой, знают, что не только владение оружием является основным навыком персонажа игры, не менее важны парирования и перекаты. Именно последние заинтересовали DontRachQuit. Проще говоря, она подумала, а что если я одержу победу над одними из самых сложных боссов игры, не применяя оружие, а просто "вкатываясь" в них?

Обычно перекаты в Dark Souls не причиняют врагам никакого урона. Конечно, существует небольшая вероятность сбросить врага с обрыва скалы, вкатившись в него, но просто врезаясь в соперника раз за разом нельзя убить хоть какого-нибудь хиленького скелета, не говоря уже о боссе. Вот почему DontRachQuit пришлось немного схитрить и использовать мод для Dark Souls, который сразу предоставил в ее распоряжение комплект брони "Armor of Thorns", имеющий специальную способность, а именно нанести от 10 до 50 очков урона врагам, в которых врезается перекатом игрок.

Однако не думайте, что наличие такой брони облегчает задачу стримерши. В сухом остатке, DontRachQuit провела около шести часов, пытаясь достичь желаемого, а успешная попытка заняла у нее более 40 минут.

Хайлайты сражения



Как позже рассказала стримерша, самым сложным оказалось не столько "вкатиться" в Орнштейна и Смоуга, а избежать их атак и выжить. Интересно, что вскоре после окончания челленджа батареи беспроводного контроллера Xbox женщины сели – можно только представить в каком отчаянии находилась бы геймерша, если бы драка тянулась хотя бы на пять минут дольше.

Нельзя переоценить насколько сложной является схватка против этих двух, даже безо всяких челленджей. Эта сладкая парочка легко попадает в вершину списка самых сложных боссов франшизы Dark Souls.

Я сделала это, я победила их! Я победила их! Это было тааак трудно, – сказала растроганная DontRachQuit сразу после окончания успешной попытки.

И мы действительно ей верим и с нетерпением ожидаем новых свершений от отчаянной геймерши.