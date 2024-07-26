Какие игры вошли в список первой в истории Олимпиады по киберспорту

В середине июля стало известно, что первые Олимпийские игры по киберспорту пройдут в Саудовской Аравии где-то в 2025 году. Сразу после объявления никто не сообщил, какие именно игры войдут в перечень соревнований, поэтому все ограничилось несколькими отрывочными слухами.

Это решение называют исторической вехой в мире киберспорта, ведь никогда до сих пор эта сфера не была признана на таком высоком уровне. Теперь, спустя почти две недели после объявления, мы наконец знаем, какие дисциплины будут фигурировать на Олимпиаде в 2025 году.

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Все игры на киберспортивной Олимпиаде 2025 года

Хотя на Олимпиаде будет представлено много популярных киберспортивных игр, немало из тех проектов, по которым проходят масштабные турниры, не попали в программу. Прежде всего, все шутеры были исключены из соревнований. Это означает, что такие наименования, как Call of Duty, Fortnite, Valorant, Counter-Strike и другие, мы не увидим на сцене и на наших экранах.

Но есть еще немало других популярных игр, которые будут включены в программу. Среди них такие:

League of Legends . Это одна из главных игр на арене киберспорта. Она конкурирует с DOTA 2, которую почему-то не включили в список. Игра имеет огромную фан-базу, много команд и знаменитых на весь мир игроков.

. Это одна из главных игр на арене киберспорта. Она конкурирует с DOTA 2, которую почему-то не включили в список. Игра имеет огромную фан-базу, много команд и знаменитых на весь мир игроков. Rocket League . Игра вышла в 2015 году и сейчас принадлежит компании Epic Games. Эта популярная автофутбольная игра является хитом много лет и уже некоторое время является соревновательным киберспортом на крупных турнирах.

. Игра вышла в 2015 году и сейчас принадлежит компании Epic Games. Эта популярная автофутбольная игра является хитом много лет и уже некоторое время является соревновательным киберспортом на крупных турнирах. Street Fighter . Будучи одной из первых киберспортивных игр, Street Fighter продолжает расти среди фанатов по всему миру. Внешне файтинг может показаться простым, но механики, лежащие в основе этой игры, делают ее такой же сложной и конкурентной, как и любой другой киберспорт. Street Fighter требует от игроков практики и привыкания к навыкам конкретного персонажа. Это делает соревнования намного интереснее, поскольку каждый популярный киберспортсмен имеет конкретного персонажа, которого он выбирает для игры.

. Будучи одной из первых киберспортивных игр, Street Fighter продолжает расти среди фанатов по всему миру. Внешне файтинг может показаться простым, но механики, лежащие в основе этой игры, делают ее такой же сложной и конкурентной, как и любой другой киберспорт. Street Fighter требует от игроков практики и привыкания к навыкам конкретного персонажа. Это делает соревнования намного интереснее, поскольку каждый популярный киберспортсмен имеет конкретного персонажа, которого он выбирает для игры. Tekken . Это еще один файтиг, который конкурирует со Street Fighter, Mortal Kombat и Super Smash Bros. Игра требует глубокого знания приемов персонажа для разработки различных стратегий во время боя

. Это еще один файтиг, который конкурирует со Street Fighter, Mortal Kombat и Super Smash Bros. Игра требует глубокого знания приемов персонажа для разработки различных стратегий во время боя iRacing . Невозможно провести масштабный киберспортивный турнир, не включив в него какую-то гоночную игру. Разработанная компанией Microsoft, iRacing является чем-то вроде дальнего родственника Flight Simulator, но в мире машин. Играя с помощью настоящего рулевого контроллера, iRacing погружает игроков в реалистичные гоночные сценарии.

. Невозможно провести масштабный киберспортивный турнир, не включив в него какую-то гоночную игру. Разработанная компанией Microsoft, iRacing является чем-то вроде дальнего родственника Flight Simulator, но в мире машин. Играя с помощью настоящего рулевого контроллера, iRacing погружает игроков в реалистичные гоночные сценарии. NBA 2K . Будучи одной из крупнейших спортивных игр в киберспорте, эта игра позволяет игрокам играть как профессиональные баскетболисты, заставляя их выбирать различные тактики и стратегии в противостоянии с другими командами. За последние полтора десятилетия NBA 2K значительно выросла в мире киберспорта. Фактически, каждый год выходит новая игра. Поскольку баскетбол уже является частью регулярных Олимпийских игр, наличие видеоигровой версии этого вида спорта также было неизбежным.

. Будучи одной из крупнейших спортивных игр в киберспорте, эта игра позволяет игрокам играть как профессиональные баскетболисты, заставляя их выбирать различные тактики и стратегии в противостоянии с другими командами. За последние полтора десятилетия NBA 2K значительно выросла в мире киберспорта. Фактически, каждый год выходит новая игра. Поскольку баскетбол уже является частью регулярных Олимпийских игр, наличие видеоигровой версии этого вида спорта также было неизбежным. FIFA. Поскольку футбол является крупнейшим видом спорта в мире, FIFA (сейчас известная как EA Sports FC) кажется лучшей спортивной игрой для включения в Олимпийские игры по киберспорту. Франшиза заняла прочную позицию в игровом мире за многие годы существования.

Точные дата и место проведения Игр пока что неизвестны.