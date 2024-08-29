5 киберспортивных акронимов, которые должен знать даже нуб

Фанаты киберспорта имеют собственный неповторимый сленг, который необходимо понимать каждому, кто хочет влиться в ряды этой уникальной культуры.

Киберспорт – это относительно молодое явление, однако он уже успел создать собственный глоссарий, который активно распространяется сетью и повседневной жизнью из-за его использования поклонниками виртуальных развлечений.

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О 5, вероятно, самых популярных киберспортивных акронимов, вам расскажет Games 24.

GLHF

Эти четыре буквы являются акронимом фразы "good luck, have fun", которая дословно означает – "удачи, повеселитесь".

Среди вежливых геймеров, отправить такое сообщение в общий чат, перед любой соревновательной игрой, считается правилом хорошего тона.

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BM

В случае же если взвешенным и вежливым общением в чате и не пахнет, то это можно расценить как BM или "bad maners".

Как нетрудно догадаться, это сокращение используют для обозначения "плохих манер" в игре.

К примеру, если ваш соперник в каком-то шутере, кроме того, что вас победил еще и обстреливает бездыханное тело вашего персонажа или делает с ним другие унизительные манипуляции – это BM.

GGWP

Возвращаясь к теме вежливости, нужно вспомнить и об уважении в конце матча.

Независимо от результата, хорошим решением будет написать соперникам GGWP, что означает "хорошая игра, хорошо сыграно" (good game, well played).

KD

Одна из главных аббревиатур, которая показывает мастерство игрока – это "kill to death ratio" (соотношение убийств к смертям), или же KD.

Например, игрок с 7 убийствами и 0 смертями в конце концов будет иметь более высокий рейтинг и будет считаться более искусным, чем геймер, который имеет на счету 10 убийств, но при этом и сам погиб 6 раз.

AFK

Если же во время напряженного матча, вам нужно отойти, то следует предупредить тиммейтов.

Лучшим и самым коротким термином для этого станет акроним фразы "away from keyboard" (вдали от клавиатуры) – AFK, который можно просто отправить в командный чат, дополнив временем, которое вам нужно на паузу.