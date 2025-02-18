Kingdom Come: Deliverance 2 пересекла отметку в 2 миллиона проданных копий

Warhorse Studios раскрыла новую статистику продаж ее нового хита Kingdom Come: Deliverance 2. Разработчики говорят, что игру купили уже 2 миллиона раз на всех платформах.

Стоит отметить, что свой первый миллион студия продала только за первые сутки после релиза. Хотя для нового миллиона понадобилось значительно больше времени, это все равно огромный успех, который, кажется, не собирается замедляться, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Warhorse Studios.

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Детали

Два миллиона копий менее чем за две недели! Тост за всех вас за то, что сделали #KCD2 триумфальным,

– написали разработчики.

Игра доступна на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5, но студия не раскрыла конкретных цифр по каждой из платформ. Единственный вывод, который мы можем сделать сейчас, это то, что в Steam игру купили по меньшей мере 256 206 человек, поскольку это максимальный показатель одновременного онлайна, установленный 9 февраля. Но очевидно, что как в самом Steam, так и в других магазинах, продающих игры для ПК, их значительно больше.

Игра быстро распространяется через отзывы и так называемое сарафанное радио, поскольку рецензии на Kingdom Come: Deliverance 2 впечатляют: как обозреватели, так и сами игроки в восторге от ее проработанности, мира, истории, технического состояния, квестов и прочего.

Warhorse Studios не собирается ставить точку:

Студия планирует большие обновления и премиум-расширения для своей ролевой игры.

Этой весной обновление добавит парикмахера для дальнейшей кастомизации Генри, режим Hardcore для игроков, желающих получить более аутентичный опыт, а также разведение лошадей.

Летом, осенью и зимой этого года студия планирует выпустить по одному сюжетному дополнению для продолжения приключений Генри.

Кроме того, скоро добавят возможность модификации.

Все это не может оставить равнодушным, поэтому неудивительно, что игра так быстро набирает аудиторию.