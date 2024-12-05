Выход Kingdom Come Deliverance 2 снова перенесли: какая новая дата

Warhorse Studios и разработчик Deep Silver приняли решение перенести дату выпуска Kingdom Come: Deliverance II с 11 февраля 2025 года на другой день. К счастью, вам не придется ждать ее дополнительные несколько месяцев, ведь проект теперь выйдет быстрее, чем планировалось.

Новая дата

Создатели говорят, что теперь Kingdom Come: Deliverance II выйдет 4 февраля 2025 года, то есть на неделю раньше. Игра, как говорят, уже ушла "на золото". Таким образом разработка завершена, компания готова к началу продаж и уже начинает записывать диски (если таковые предполагаются), сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

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Разработчики также анонсировали больше интересных новостей впоследствии:

С переносом даты релиза на неделю вперед, у нас есть еще много интересных новостей, которые появятся в ближайшие дни. Новый трейлер появится завтра, 5 декабря. Также спецификации для ПК и консолей,

– написала студия.

На момент написания этого материала трейлер еще не вышел.

Kingdom Come: Deliverance была невероятно популярной игрой, поэтому неудивительно, что к Kingdom Come: Deliverance II приковано очень много внимания. Команда разработчиков приложила немало усилий, чтобы сделать ее исторически достоверной, и это именно то, за что многие хвалили первую часть.

В преддверии релиза команда щедро делится информацией, например, видеороликом на целых 43 минуты, в котором можно увидеть начало игры и некоторые ее особенности.

Kingdom Come Deliverance 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК через Steam и Epic Games Store.

Геймплей Kingdom Come Deliverance 2: видео