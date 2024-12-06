Kingdom Come Deliverance 2 получила эпический сюжетный трейлер и системные требования
Чешская студия Warhorse Studios представила трейлер эпического сюжета и детальные системные требования своей новой средневековой ролевой игры с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2. Накануне релиз игры перенесли на неделю раньше.
Действие игры Kingdom Come: Deliverance 2 продолжает историю Генри из Скалицы. Руководствуясь жаждой мести за своих близких, Генри путешествует по миру, полным политических заговоров и кровной мести, напоминает 24 Канал.
А тем временем Выход Kingdom Come Deliverance 2 снова перенесли: какая новая дата
Трейлер демонстрирует мрачную и хаотичную атмосферу игры, обещая игрокам увлекательный рассказ, где их выбор формирует результат.
Kingdom Come Deliverance 2 – новый сюжетный трейлер:
Системные требования для игроков на ПК
Warhorse Studios предоставила подробную информацию о системных требованиях для различных настроек и разрешений:
Минимальные (1080p, 30 кадров в секунду, низкие настройки):
- ОС: Windows 10 (64-разрядная)
- ЦП: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 580
- ОЗУ: 16 ГБ
- Хранилище: 100 ГБ SSD
Рекомендованные (1080p, 60 кадров в секунду, средние настройки):
- ОС: Windows 10 (64-разрядная)
- ЦП: Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 5 7600X
- GPU: Nvidia GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT
- ОЗУ: 24 ГБ
- Хранилище: 100 ГБ SSD
Высокая (1440p, 60 кадров в секунду, высокие настройки):
- ОС: Windows 10 (64-разрядная)
- CPU: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D
- GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT
- ОЗУ: 32 ГБ
- Хранилище: 100 ГБ SSD
Ultra (1440p при 60 к/с / 4K при 30 к/с, максимальные настройки):
- ОС: Windows 10 (64-разрядная)
- ЦП: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D
- GPU: Nvidia GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT
- ОЗУ: 32 ГБ
- Хранилище: 100GB SSD
Системные требования Kingdom Come Deliverance 2 для ПК / Фото Warhorse Studios
Показатели производительности для консолей
Для консольных игроков тесты производительности включают:
- Xbox Series S: 1080p при 30 кадрах в секунду
- Xbox Series X и PS5 (качественный режим): Масштабированное 4K при 30 к/с
- Xbox Series X и PS5 (режим производительности): Масштабирование 1440p при 60 к/с (разблокировано с помощью VRR)
- PS5 Pro: Масштабирование 4K при 60 кадрах в секунду (разблокировано с помощью VRR)
Показатели производительности Kingdom Come Deliverance 2 для консолей / Фото Warhorse Studios
Читайте на сайте Справочник STALKER 2: об этом нужно знать перед тем, как окунуться в игру
Особенности игры
Сиквел обещает огромный открытый мир, аутентичную боевую систему и динамическую систему репутации. Поклонники франшизы могут рассчитывать на захватывающий средневековый опыт, который основывается на фундаменте оригинальной Kingdom Come: Deliverance.