Что нового в патче 0.4.0?

Геймдиректор Джонатан Ролджерс представил класс Друида – гибрид силы и интеллекта, который команда называет одним из самых сложных в разработке. Класс сочетает традиционное колдовство с плавными превращениями между формами Медведя, Волка и Виверны. Каждая форма имеет уникальную механику игры, пишет 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

Форма Медведя специализируется на мощных ближних атаках, питающихся яростью.

Волк делает ставку на мобильность и холодный урон, вызывая стаю спутников.

Виверна атакует врагов на расстоянии элементальным дыханием, поглощая трупы для получения зарядов энергии.

В человеческой форме доступны заклинания вроде Volcano, Entangling Vines и Thunderstorm, которые дополняют комбо между формами.

Вместе с Друидом появится новый тип оружия – Animal Talismans, определяющие активную форму и базовую атаку.



Path of Exile 2 получит масштабное обновление / Фото Grinding Gear Games

Класс получит три подкласса вознесения:

Шамана, который превращает ярость в урон заклинаниями и усиливает элементальный хаос.

Оракула, что предусматривает возможности использования навыков через Foresight и открывает более 130 дополнительных пассивных умений через альтернативные версии себя из будущего.

Третий подкласс вознесения для Друида выйдет позже.

Сейчас игроки получат несколько новых самоцветов поддержки, более 20 навыков Друида и уникальный предмет Fury of the King, который превращает форму Медведя в огненного демона с атакой Molten Crash.

Анонс нового класса Друида: смотрите видео

Новая лига и изменения в игровом процессе

Обновление 0.4.0 приносит новую лигу Fate of the Vaal, посвященную истории Атциры и древней цивилизации Ваал, пишет TheGamer. Геймдиректор Марк Робертс рассказал о механике лиги, где игроки будут искать остатки Ваал по всему Враэкласту. Полная активация открывает портал в подземный храм, некогда принадлежавший Атцире.

Интерес заключается в том, что игроки самостоятельно строят подземелья. Каждый проход предлагает шесть комнат, которые можно размещать для формирования храма, соединения проходов и расположения комнат с вознаграждениями. Взаимодействие комнат имеет значение – Гарнизоны усиливаются рядом с Командиром, Golemworks могут питать Кузницу, а генераторы энергии работают на всю систему. После установки планировки игроки входят в храм, очищают каждую комнату и готовятся к следующей перестройке.



Path of Exile 2 получит масштабное обновление / Фото Grinding Gear Games

Настоящая драма начинается, когда игрок получает доступ к прототипу устройства временного портала. Он переносит в момент до того, как Атцири запустила катаклизм, открывая эксклюзивные комнаты прошлого с мощнейшими возможностями крафта. Среди них – многоэтапные камеры, новые Ядра Душ и самая странная механика лиги: замена конечностей у ваальского хирурга плоти со случайными улучшениями, которые исчезают после смерти персонажа.

Победа над боссом Архитектором открывает специальные комнаты с наградами и путь к финальной схватке с Королевой Ваал. Один из лучших призов – Atziri's Rule, посох повышающий уровни всех испорченных самоцветов и заставляющий снаряды разделяться во время выстрелов в зеркала, появляющиеся вокруг арены.



Path of Exile 2 получит масштабное обновление / Фото Grinding Gear Games

Изменения в конечной игре

Лига Rise of the Abyssal официально становится частью основной конечной игры, хотя Бездны не будут появляться в каждой локации. Зато новый Abyss Tablet позволяет принудительно добавлять Бездны на карты и создавать специфические модификаторы. Студия Grinding Gear также построила полное дерево Атласа вокруг этой механики, позволяя игрокам специализироваться на боссах, фракциях или внутренних взаимодействиях лиги.

В то же время команда решает одну из самых больших жалоб на конечную игру – плотность монстров. Вместо увеличения количества врагов до 15-го уровня, теперь плотность остается стабильной, а вознаграждения масштабируются. По словам разработчиков, монстры будут давать на 40% больше предметов, на 40% больше опыта и иметь на 40% больше здоровья с ростом уровней – без раздувания размеров вражеских групп.

Оптимизация также становится лучше

Производительность стала еще одним фокусом обновления 0.4.0. Роджерс отметил, что игроки увидят частоту кадров по крайней мере на 25% выше благодаря значительной оптимизации процессора. Это включает лучшую многопоточность и меньше проседаний кадров, особенно на консолях.



Path of Exile 2 получит масштабное обновление / Фото Grinding Gear Games

Обновление также содержит широкие изменения баланса: 11 новых уникальных предметов, 21 перебалансированную поддержку Lineage плюс 9 новых, большие обновления вознесения почти для всех классов, ребалансировка 90 активных навыков и более 250 новых пассивных умений.

Роджерс подтвердил, что дополнительный контент конечной игры, изначально запланированный для 0.4.0, перенесен на 0.5.0, но подчеркнул, что значительное обновление дерева пассивных умений Атласа и новые боссы уже в разработке.