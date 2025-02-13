PGL Cluj-Napoca 2025: расписание турнира, команды и где смотреть трансляции
PGL Cluj-Napoca 2025 станет одним из самых знаковых событий в мире Counter-Strike 2 (CS2). Турнир будет проходить с 14 по 23 февраля 2025 года, а его плей-офф состоится в BTarena (Клуж-Напока, Румыния).
Призовой фонд соревнований составит 1 250 000 долларов, что делает их одними из самых высокооплачиваемых в современном киберспорте, рассказывает 24 Канал.
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Формат турнира
На турнире будут соревноваться 16 команд, которые сначала пройдут через групповой этап по Swiss-системе. Это формат, в котором команды играют несколько раундов, получая соперников с подобным соотношением побед и поражений.
8 лучших команд проходят в плей-офф, где матчи будут проходить в формате Single Elimination (проиграл – вылетел).
- Все матчи в групповом этапе – BO3 (до двух побед).
- Гранд-финал будет BO5 (до трех побед).
Участники турнира и страны, которые они представляют
К участию в PGL Cluj-Napoca 2025 приглашены 16 команд, которые прошли отбор по рейтингу Valve Regional Standings:
|Команда
|Страна
|FaZe Clan
|США / ЕС
|The MongolZ
|Монголия
|MOUZ
|Германия
|Virtus.pro
|Россия (играет под нейтральным флагом)
|FlyQuest
|США
|Astralis
|Дания
|BIG
|Германия
|FURIA Esports
|Бразилия
|paiN Gaming
|Бразилия
|Eternal Fire
|Турция
|3DMAX
|Франция
|MIBR
|Бразилия
|Complexity Gaming
|США
|SAW
|Португалия
|Team Falcons
|Саудовская Аравия
|Wildcard Gaming
|США
Внимание! Некоторые топ-команды, такие как G2 Esports, Team Spirit, Team Vitality, NAVI, Team Liquid и GamerLegion, отказались от участия.
Предыдущий раз PGL проводила турнир в Клуж-Напоке еще в 2015 году, когда проходил CS:GO Major Championship. Тогда чемпионом стала Team EnVyUs, которая обыграла NAVI в финале.
С момента выхода Counter-Strike 2 в 2023 году интерес к новым соревнованиям только вырос, и PGL Cluj-Napoca 2025 станет одним из первых крупных турниров по CS2 на мировой арене.По прогнозам экспертов Favbet, FaZe Clan имеет все шансы на победу в PGL Cluj-Napoca 2025. Коэффициент на их выигрыш – 3.20. А чтобы быть в курсе всех топовых событий и новостей киберспорта, следите за линиями на сайте Favbet.
Призовой фонд и распределение выигрышей
Общий призовой фонд в размере 1 250 000 долларов будет распределен между лучшими командами. Хотя точное распределение призовых пока не обнародовано, обычно в крупных турнирах:
- чемпион получает 40 – 50% призового фонда (~500 000 – 625 000$);
- финалист – ~20%;
- полуфиналисты – ~10% каждый;
- команды, которые вышли в плей-офф, получают оставшуюся сумму.
Расписание PGL Cluj-Napoca 2025
14 – 18 февраля: групповой этап (пять раундов по системе Swiss).
21 – 23 февраля: плей-офф (сетка на выбывание после одного поражения).
Матчи первого раунда (14 февраля, по киевскому времени):
- MOUZ vs BIG – 10:00;
- 3DMAX vs Virtus.Pro – 10:00;
- FaZe Clan vs SAW – 13:00;
- Team Falcons vs FlyQuest – 13:00;
- Complexity Gaming vs The MongolZ – 16:00;
- MIBR vs Wildcard – 16:00;
- paiN Gaming vs Astralis – 19:00;
- Imperial Female vs Eternal Fire – 19:00.
Все матчи группового этапа будут проходить в формате best-of-3. Восемь лучших команд Swiss-этапа пройдут в плей-офф. Там матчи также будут в формате best-of-3, а гранд-финал - в формате best-of-5, где определится чемпион.
Важная новинка от PGL: перед гранд-финалом, в последний день турнира, впервые в истории организаторов состоится матч за третье место, что обычно пропускают на подобных соревнованиях.
Где смотреть PGL Cluj-Napoca 2025
Турнир будет транслироваться на официальных платформах PGL:
Это будет одно из крупнейших событий в киберспорте 2025 года, и фанаты со всего мира смогут наблюдать за грандиозной битвой команд.