Когда граффити не только украшение: игрок в Warzone поделился интересными трюками с краской

Изобретательный геймер показал, как игроки Warzone могут использовать хитрые трюки с распылением краски, чтобы застать соперников врасплох. Детальнее в материале.

В мире королевских битв для достижения победы пригодятся любые методы, конечно, кроме использования читов. Придумывая новые тактические приемы, один сообразительный игрок показал, как с помощью обычных граффити можно поставить оппонентов в очень неудобное положение.

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Одна из наиболее устоявшихся тактик в "батлроялях" это кемперство. Нет, речь не идет о том, чтобы поставить палатку и жарить зефирки на костре. Кемперы – занимают определенную позицию, например дом, и тихонько сидят там, ожидая врага.

В этой методике главное застать оппонента неожиданно и не быть внезапно обнаруженным самому, так что любители подобного геймплея часто используют мины и клейморы, которыми обустраивают входы в здание.

Пользователь тиктока pullathree продемонстрировал как с помощью обычного граффити можно довольно умело замаскировать эти "сюрпризы".



Также в видео, геймер показал, что если предварительно закрасить окна дома снаружи, то изнутри все еще можно будет беспрепятственно наблюдать за улицей, не беспокоясь, что в вашу любознательную макитру прилетит вражеская пуля.

Следует заметить, что хотя эти методы достаточно изобретательны и действительно могут удивить неопытных игроков, подобные трюки вряд ли будут успешными против мастеровитых геймеров. К тому же это будет работать только при условии, что у оппонента не выключено отображение граффити, что легко можно сделать в настройках игры.