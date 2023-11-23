Поклонники обнаружили вероятную дату анонса GTA 6 в сообщении Rockstar

Лишь 2 недели назад Rockstar Games наконец-то анонсировала трейлер предстоящей игры GTA 6, который должен появиться в начале декабря. Геймеры уверены, что нашли намек на конкретную дату.

Интересно, что поклонники нашли вероятные намеки, читая объявления на других языках. Поскольку Rockstar могла пропустить некоторые формулировки по поводу того, когда трейлер GTA 6 выйдет на самом деле.

Также интересно Известны не только в кино: шесть голливудских актеров, появлявшихся в видеоиграх

Возможная дата трейлера GTA 6

В теме GTA Forums пользователи отметили, что анонс трейлера можно переводить и интерпретировать по-разному в зависимости от языка. Участник форума MaxLogan прокомментировал, что в итальянской версии сообщения отсутствуют слова "начало декабря".

А есть конкретное "primi giorni di Dicembre", которое переводится как "первые дни декабря". На мой взгляд, это очень отличается,

– написал пользователь.

Он пояснил, что когда итальянцы говорят о "начале декабря", они подразумевают 3 число, или максимум – 5. Поэтому, по его мнению, релиз трейлера может состояться в первые выходные следующего месяца или, что самое позднее, во вторник 5 декабря.

Другие геймеры также напомнили о The Game Awards, запланированном на 7 декабря. Ведь именно это событие изначально называли как вероятную дату выхода релиза GTA 6. В пользу этой версии геймеры объясняют итальянские намеки только проблемой перевода.