Почти официально: известный магазин слил дату начала предзаказов GTA 6

В сети появилась надежная информация о том, когда откроют возможность предзаказа Grand Theft Auto 6. Дату слил известный в США магазин.

Совсем скоро может наступить конец более чем года ожидания свежей официальной информации о GTA 6, информирует 24 Канал.

Слухи указывают на скорый выход третьего трейлера?

Вот уже вторую неделю в сети циркулируют многочисленные слухи о выходе нового видео, посвященного долгожданной игре Rockstar.

По некоторым оценкам, день Х и вообще должен был наступить именно сегодня (14 мая), но, похоже, это все же оказалось ошибочным предположением.

Однако, геймеры не теряют надежды увидеть новый ролик о GTA 6 до конца недели и это желание все еще может сбыться, особенно учитывая недавно найденный "агрумент".

Дату предзаказов слили случайно?

14 мая соцсети наполнились скриншотами геймеров, где те показывают электронные письма от сети магазинов BestBuy в которых тот, очевидно, случайно раскрыл дату старта предзаказов Grand Theft Auto 6, сообщает Insider Gaming.

Согласно информации в сообщении, оформить предварительный заказ физической копии проекта можно будет уже с 18-21 мая 2026 года.

Электронное письмо было на 100% проверено, он настоящий, что потенциально означает выход трейлера номер 3 в течение следующих 5 дней. Кажется, что это наконец-то действительно может произойти,

– считает известный игровой блогер под ником @SynthPotato.

Поэтому, учитывая предыдущие заявления руководителя Take-Two и многочисленные утечки и слухи – мы уверены, что мир находится на пороге премьеры нового видео о GTA 6.

Когда выйдет игра?

"Железобетонной" датой релиза игры остается 19 ноября 2026 года.

При этом проект Rockstar традиционно сначала появится на консолях PS5 и Xbox Series X|S, а версия для ПК будет выпущена несколько позже.

Такая политика компании обусловлена продажами, ведь как отмечал Штраус Зельник, целевой аудиторией студии является именно "консольные" геймеры.

Rockstar всегда начинают с консолей, потому что, по моему мнению, в таких релизах прежде всего оценивают обслуживание основного потребителя... если не предоставить ему лучших услуг в первую очередь, то вы не добьетесь успеха у других потребителей,

– говорил он в интервью для Bloomberg.

Поэтому, пока фанаты культовой франшизы могут только ожидать официальных новостей и с нетерпением следить за YouTube-каналом Rockstar.