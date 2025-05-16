Генеральный директор Take-Two рассказал, когда на самом деле началась разработка GTA 6

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник уточнил, когда именно стартовала активная разработка Grand Theft Auto VI. Несмотря на многолетние ожидания фанатов, интенсивная работа над игрой началась значительно позже, чем предполагали геймеры.

Когда стартовала разработка

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник подтвердил, что серьезная фаза разработки Grand Theft Auto VI стартовала только в 2020 году. Это произошло после ошеломляющего успеха Red Dead Redemption 2. Хотя игроки ждали продолжения культовой серии еще с момента выхода GTA V на PlayStation 3 и Xbox 360 более десяти лет назад, полномасштабная работа над следующей частью началась гораздо позже, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Зельник сделал это уточнение во время вступительного слова к последнему финансовому отчету Take-Two за четвертый квартал 2025 финансового года. Он отметил, что разработка GTA VI "началась всерьез" именно в 2020 году – после запуска RDR2. В то же время он подчеркнул исключительный уровень ожидания, с которым фанаты воспринимают эту игру, и вспомнил, как новый трейлер GTA VI побил очередные рекорды в интернете.

Во время ответов на вопросы о просмотрах трейлера Зельник отметил, что Rockstar "снова разорвала интернет", что неудивительно учитывая впечатляющее качество увиденного. По его словам, Rockstar понадобилось пять лет полноценного производства, чтобы достичь такого уровня – и это свидетельствует о необычайном таланте команды разработчиков.

Смотрите новый трейлер игры: видео

Впрочем, эти годы не охватывают весь период создания игры. Формулировка Зельника о том, что разработка началась "всерьез" в 2020 году, указывает на то, что до этого могли продолжаться предпродакшн и ранние стадии. Вполне вероятно, что некоторые разработчики перешли к работе над GTA VI сразу после релиза Red Dead Redemption 2, то есть уже в конце 2018 года.

Таким образом, общее время разработки может составлять примерно семь лет. Если релиз состоится в мае 2026 года, то фанаты будут ожидать игру почти 13 лет. Ожидания чрезвычайно высокие, и в этом смысле Grand Theft Auto VI можно сравнить лишь с громким, но противоречивым запуском Cyberpunk 2077. В Rockstar надеются, что их пример будет более успешным.