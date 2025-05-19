Коджима рассказал, когда ждать фильм Death Stranding и шпионский триллер Physint

Создатель Metal Gear и глава Kojima Productions Хидео Кодзима в интервью французскому киножурналу Le Film français рассказал о датах выхода экранизации экшена Death Stranding и шпионского триллера Physint.

По словам Коджимы, экранизация Death Stranding появится на больших экранах в 2027 году, информирует 24 Канал. Режиссером картины станет Майкл Сарноски, известный по фильмам "Свинья" и "Тихое место: День первый". В отличие от шпионского проекта, Death Stranding получит экранизацию значительно раньше.

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Что касается Physint (кодовое название), то это "шпионский экшен нового поколения", события которого будут разворачиваться в оригинальной вселенной. Как было сообщено ранее, Kojima Productions возьмется за разработку игры после выхода Death Stranding 2: On the Beach.

В интервью Le Film français Хидео Коджима отметил, что разработка Physint продлится еще пять-шесть лет. Таким образом, релиз игры ожидается не ранее 2030 года – вероятно, уже на новом поколении консолей.

Коджима мечтает снять собственный фильм

Во время интервью Коджима также выразил желание однажды снять свой собственный фильм:

Я вырос на кино и хотел бы отдать ему дань уважения таким образом. Плюс, я уже не молод, и хотел бы успеть это сделать, пока еще есть возможность.

Другие проекты Kojima Productions

В разработке студии также находится облачный хоррор OD, который создается в сотрудничестве с Microsoft, однако в разговоре с Le Film français Коджима не упоминал об этом проекте.

Относительно Death Stranding 2: On the Beach, его релиз запланирован на 26 июня эксклюзивно для PS5. Стоимость стандартной версии будет составлять 70 долларов. Проект недавно стал "золотым", что означает завершение разработки и отсутствие рисков переноса даты выхода.