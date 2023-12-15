Геймеры нашли точную дату релиза GTA 6 в проверенном источнике

В ожидании Grand Theft Auto 6 поклонники серии нашли подсказку о точной дате релиза игры в источнике, который однажды уже правдиво указал на дату выхода ее дебютного трейлера. Детальнее – в материале.

GTA 6 безусловно является одной из самых ожидаемых видеоигр в истории, поэтому геймерам хочется как можно скорее узнать хотя бы дату ее выхода.

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Хотя в дебютном трейлере проекта указали окно релиза игры – 2025 год, фанатам серии этого мало, и они хотят знать точный день появления новинки.

В этом им, похоже, помогла футболка из GTA Online.

Предмет одежды с загадочным принтом появился в игре еще в июне и геймеры быстро увидели в нем зашифрованное послание, не только намекавшее на анонс GTA 6, но, как оказалось, содержащее точную дату выхода трейлера.

Теперь поклонники Rockstar повторно проанализировали принт на футболке и уверены, что нашли на нем еще и дату релиза игры – 1 апреля 2025 года.

Дата релиза GTA 6, вероятно, зашифрована в футболке / Фото Rockstar

Понятно, что эта теория выглядит сомнительной, ведь вряд ли разработчики спрятали бы две такие важные даты в одном послании.

А с другой стороны, может быть, они хотят, чтобы именно так мы и подумали? Так или иначе, релиз GTA 6 точно состоится в 2025 году, а когда именно мы узнаем еще не скоро.