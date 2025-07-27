Хотя 2025 год уже подарил геймерам такие шедевры как Kingdom Come: Deliverance 2 и Clair Obscur: Expedition 33, ему еще есть что предложить. О 5 самых ожидаемых видеоиграх второй половины года расскажет 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

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5. Справится ли с возрождением серии Mafia: The Old Country?

Дата релиза: 8 августа 2025 года

8 августа 2025 года Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК

Приквел расскажет нам о зарождении организованной преступности на Сицилии 1900-х годов через призму истории Энцо Фавары, который спасаясь от бедности станет частью жестокого преступного клана Торризи.

Игра попытается реабилитировать серию в глазах поклонников, после несколько провальной Mafia 3, изучив ее ошибки и предложив геймерам больший акцент на сюжет, чем на открытый мир.

Трейлер игры – смотрите видео

4. Станет ли Ghost of Yotei удачным продолжением Ghost of Tsushima?

Дата релиза: 2 октября 2025 года

2 октября 2025 года Платформы: PlayStation 5

Более чем через 300 лет после событий Ghost of Tsushima, игроки возьмут под контроль Ацу – новую главную героиню, которая будет путешествовать по живописному региону Хоккайдо совместно со своим хвостатым компаньоном.

Sucker Punch Productions обещают обновленную боевую систему, с расширенным количеством "стоек", что сделает игровой процесс еще более увлекательным, а также неклассическую кампанию и свободу действий.

Трейлер проекта – просмотрите ролик

3. Как встретят Pokemon Legends: Z-A?

Дата релиза: 16 октября 2025 года

16 октября 2025 года Платформы: Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Во второй игре Pokemon Legends к исследованию "тренеров" будет предлагаться Калос и его огромная столица – город Лумиозе.

Инновационность игры заключается в том, что игроки наконец смогут осуществить свою мечту о свободном исследовании мира покемонов.

Трейлер – смотрите видео

2. Удастся ли громкое возвращение Borderlands 4?

Дата релиза: 12 сентября 2025 года

12 сентября 2025 года Платформы: PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, ПК

Самая новая игра в известной серии лутер-шутеров, расскажет о новых искателях хранилищ, которые охотятся за богатством и славой на планете Кайрос.

Там им придется противостоять Хранителю Времени – безжалостному диктатору, который держит планету в стальной хватке.

Трейлер шутера – просмотрите видео

1. ARC Raiders

Дата релиза: 30 октября 2025 года

30 октября 2025 года Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК

Самой ожидаемой игрой стал шутер ARC Raiders, бета которого приглянулась игрокам.

В постапокалиптическом будущем, где смертоносные машины, известные как ARC, опустошили планету, вы будете играть за рейдера, чья задача – собирать мусор на поверхности и искать среди него что-то ценное.

Помешают этому упомянутые машины и другие игроки, поэтому удачно выполнить задачу, выбравшись с поверхности с добычей станет трудной задачей.

Трейлер игры – смотрите видео

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