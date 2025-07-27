Хоча 2025 рік уже подарував геймерам такі шедеври як Kingdom Come: Deliverance 2 та Clair Obscur: Expedition 33, йому ще є що запропонувати. Про 5 найочікуваніших відеоігор другої половини року розповість 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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5. Чи впорається з відродженням серії Mafia: The Old Country?

Дата релізу: 8 серпня 2025 року

8 серпня 2025 року Платформи: PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК

Приквел розповість нам про зародження організованої злочинності на Сицилії 1900-х років через призму історії Енцо Фавари, який рятуючись від бідності стане частиною жорстокого злочинного клану Торрізі.

Гра спробує реабілітувати серію в очах шанувальників, після дещо провальної Mafia 3, вивчивши її помилки та запропонувавши геймерам більший акцент на сюжет, ніж на відкритий світ.

Трейлер гри – дивіться відео

4. Чи стане Ghost of Yotei вдалим продовженням Ghost of Tsushima?

Дата релізу: 2 жовтня 2025 року

2 жовтня 2025 року Платформи: PlayStation 5

Більш ніж через 300 років після подій Ghost of Tsushima, гравці візьмуть під контроль Ацу – нову головну героїню, яка подорожуватиме мальовничим регіоном Хоккайдо спільно зі своїм хвостатим компаньйоном.

Sucker Punch Productions обіцяють оновлену бойову систему, з розширеною кількістю "стійок", що зробить ігровий процес ще захопливішим, а також некласичну кампанію і свободу дій.

Трейлер проєкту – перегляньте ролик

3. Як зустрінуть Pokemon Legends: Z-A?

Дата релізу: 16 жовтня 2025 року

16 жовтня 2025 року Платформи: Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

У другій грі Pokemon Legends до дослідження "тренерів" пропонуватиметься Калос та його величезна столиця – місто Луміозе.

Інноваційність гри полягає у тому, що гравці нарешті зможуть здійснити свою мрію про вільне дослідження світу покемонів.

Трейлер – дивіться відео

2. Чи вдасться гучне повернення Borderlands 4?

Дата релізу: 12 вересня 2025 року

12 вересня 2025 року Платформи: PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, ПК

Найновіша гра у відомій серії лутер-шутерів, розповість про нових шукачів сховищ, які полюють за багатством і славою на планеті Кайрос.

Там їм доведеться протистояти Хранителеві Часу – безжальному диктатору, який тримає планету в сталевій хватці.

Трейлер шутера – перегляньте відео

1. ARC Raiders

Дата релізу: 30 жовтня 2025 року

30 жовтня 2025 року Платформи: PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК

Найочікуванішою грою став шутер ARC Raiders, бета якого приглянулася гравцям.

У постапокаліптичному майбутньому, де смертоносні машини, відомі як ARC, спустошили планету, ви гратимете за рейдера, чиє завдання – збирати сміття на поверхні та шукати серед нього щось цінне.

Стануть цьому на заваді згадані машини та інші гравці, тож вдало виконати задачу, вибравшись з поверхні зі здобиччю стане важким завданням.

Трейлер гри – дивіться відео

Отож, додайте у свої календарі вихід проєктів, які вас зацікавили, аби їх не пропустити.