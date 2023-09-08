Стало известно, какую персонажку Mortal Kombat 1 сыграла Меган Фокс: интересное видео
Источник:Dexerto
Меган Фокс продолжает покорять геймерский мир. Разработчики Mortal Kombat 1 объявили, что актриса сыграла роль кровожадного бойца в перезапуске культовой серии. Детальнее – в материале.
Вскоре после анонса Mortal Kombat 1 в сети начали появляться слухи об участии в игре сразу нескольких знаменитостей. Среди них предполагали появление актрисы Меган Фокс.
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Ранее в этом году Меган украсила своим присутствием релиз Diablo 4 и даже провела интересный конкурс для игроков.
Теперь после нескольких намеков в социальных сетях от отца серии Эда Буна разработчики NetherRealm официально подтвердили, что вампирша Нитара появится в MK1 как новый боец, а сыграет ее никто другой как голливудская актриса.
Студия показала персонажа в новом игровом трейлере, дополненном комментариями самой Фокс, подарившей той и свой голос и свою внешность.
Трейлер появления Нитары в MK1: смотреть видео
Меган Фокс в Mortal Kombat 1 сама по себе кажется достаточно органичной, но многие поклонники игры сходятся во мнении, что опыт исполнения главной роли в фильме ужасов "Тело Дженнифер" делает ее просто идеальной Нитарой.
То же самое думает и Кун Лао, который на 28 секунде 2-й минуты ролика спрашивает вампиршу: "Что ты сделала с телом Джен?"Заметьте, Mortal Kombat 1 появится в магазинах для платформ Nintendo Switch, ПК, PS5 и Xbox Series X|S уже 19 сентября.