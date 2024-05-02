Call of Duty совсем скоро может объявить о сотрудничестве с Fallout

Датамайнеры проанализировали файлы Call of Duty: Modern Warfare 3 и нашли намек на вероятные планы по сотрудничеству популярного шутера с франшизой Fallout и еще несколькими известными проектами.

Многопользовательские игры серии Call of Duty "съели собаку" на сотрудничестве с другими известными проектами и совсем скоро их список может пополниться.

Интересно Кодзима рассказал о какой детали из Metal Gear Solid: Peace Walker жалеет по сей день

Новая информация от датамайнеров свидетельствует о том, что вскоре Call of Duty: Modern Warfare 3 получит кроссоверы с Fallout, Gundam и The Crow.

Интересная деталь заключается в том, что все эти коллаборации могут состояться уже в следующем, 4 сезоне MW3.

После сериала от Amazon Prime популярность франшизы Fallout возросла до небес, поэтому такое сотрудничество не удивит никого. Учитывая это, можно предположить, что скорее всего в "калде" появятся скины оперативников, основанные именно на героях сериала, таких как Люси МакЛин или Гуль.

Что касается других двух будущих сотрудничеств, то Gundam – это одна из самых известных в мире франшиз о "мехах" в которой кроме известного аниме и манги есть еще и собственные игры вроде Gundam Versus.

The Crow – будущий фильм с Биллом Скарсгардом, который адаптирует известный комикс, где убитый музыкант оживает, чтобы отомстить за смерть своей невесты. Лента выйдет на экраны кинотеатров 23 августа.

Пока нет точной даты, когда состоится сотрудничество Modern Warfare 3 со всеми этими проектами, однако старт 4 сезона ожидается в игре в конце весны или в начале лета, поэтому к тому времени поклонники шутера еще получат подтверждение этих утечек.