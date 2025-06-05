Minecraft объявляет коллаборацию с Adidas, обещая кучу бесплатного контента

Minecraft и Adidas объединили усилия, представив новую коллекцию реальной одежды и внутриигровое дополнение Adidas Adventurers. Игроки получат новых компаньонов, лутбоксы, броню с фирменным дизайном и доступ к бесплатному контенту.

Новое дополнение и реальная коллекция

В рамках сотрудничества Minecraft и Adidas в игре появилось бесплатное дополнение Adidas Adventurers. Игроки получат трех новых спутников, которые помогают в игре благодаря полезным эффектам. Среди них – Тренер, который находит руду и может телепортировать ее к игроку, Талисман, что автоматически собирает урожай и предметы, а также Напарник, который помогает в бою с мобами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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Ценным компаньоном является Тренер – он открывает доступ к системе квестов, где за выполнение определенных задач (например, преодоленная дистанция или побежденные враги) игроки получают лутбоксы Adidas.

В синих ящиках можно найти стандартные предметы Minecraft, а в золотых – броню с уникальным дизайном и фирменными тремя полосками.

Эта экипировка не только выглядит стильно, но и имеет особые эффекты, например дыхание под водой или возможность отражать атаки.

Все это доступно бесплатно на Minecraft Marketplace для владельцев Minecraft: Bedrock Edition.

Примеры игрового контента, который будет доступен в рамках коллаборации с Adidas / Фото Mojang Studios

Одежда от Adidas

Коллаборация не ограничивается игрой, ведь Adidas выпускает лимитированную коллекцию одежды, вдохновленную миром Minecraft. В продаже – футболки, шорты, спортивные костюмы и кроссовки для детей и подростков. В дизайне использованы образы знакомых мобов игры. Приобрести вещи можно на официальном сайте компании.

Adidas выпускает коллекцию одежды, вдохновленную Minecraft / Фото Mojang Studios