Собирал 20 лет: фанат Xbox поразил геймеров коллекцией игр

Преданный поклонник консолей Xbox потратил 20 лет жизни и кругленькую сумму средств, чтобы собрать невероятную коллекцию видеоигр, которая поразила геймеров.

Ярый фанат Xbox поразил сообщество, завершив свою коллекцию видеоигр через 20 лет после того, как получил первую из них, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Невероятная коллекция геймера поразила фанатов Xbox?

Гордый геймер завершил "полную североамериканскую библиотеку игр для Xbox 360".

Считается, что для этого достаточно собрать 1256 игр, но пользователь Reddit под ником uncleseeth имеет в собственности 1353 диски, включая редкие издания.

По словам коллекционера, все началось на Рождество 2006 года, когда он получил в подарок Xbox 360 и копию игры GUN.

Наконец, 20 лет спустя стеллаж пополнил последний пазлик – Pro Evolution Soccer 18, которую геймеру подарил его сын.

Сколько стоит коллекция?

Интересно, что по приблизительным оценкам все это "добро" стоит 20 тысяч долларов, ведь в среднем каждая игра обходилась геймеру в 15 вечнозеленых.

Жемчужиной библиотеки можно назвать F1 2013, стоимость которой, по оценкам самого коллекционера, сейчас составляет около 250 долларов.

Теперь uncleseeth ставит себе цель – пройти каждую игру из своей библиотеки. На данный момент он уже справился со 175 проектами. Как раз хорошая цель до релиза GTA 6.