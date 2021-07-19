В шаге от престижной награды: команда Natus Vincere победила в финале IEM Cologne 2021

Команда NAVI с CS:GO в финальном матче IEM Cologne 2021 победила коллектив G2. За первое место украинская организация получила 400 тысяч долларов.

Наверное, все поклонники соревновательного Counter-Strike: Global Offensive с нетерпением ждали турнир IEM Cologne 2021. Дело в том, что это первое масштабное соревнование в этой дисциплине, которое проходило в формате лана, хотя пока и без зрителей. Понятно, что и для киберспортсменов это был особый, а также очень важный турнир.

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Поклонников CS:GO это соревнование вряд ли разочаровало, а ярким подтверждением этих слов может служить статистика просмотров. Дело в том, что за финальным матчем IEM Cologne 2021 в пиковый момент следило более 843 тысяч зрителей, а это больше, чем во время последнего мейджора с CS:GO. Правда, больше всего этот турнир понравился фанатам команды Natus Vincere, которая и завоевала заветный трофей.

В этом матче соперником украинской организации был коллектив G2, который сейчас находится на 3 строчке в рейтинге HLTV (NAVI на 2 месте). В финальном матче команда Natus Vincere одержала уверенную победу со счетом 3:0 (формат bo5). Правда, стоит отметить, что представители G2 смогли навязать NAVI серьезную борьбу на каждой карте. Но игроки украинской организации сейчас находятся в фантастической форме, поэтому результат вполне закономерен.

Статистика финального матча / Фото портал HLTV

Лучшим игроком IEM Cologne 2021 стал украинец Александр "s1mple" Костылев, который провел очередной феноменальный турнир. А также стоит добавить, что он установил новый рекорд по количеству эйсов (4), которые игрок сделал в рамках одного соревнования.

Статистика "s1mple" / Фото портал HLTV

Напоследок стоит отметить, что украинская организация за победу в этом турнире получила 400 тысяч долларов. Также интересно, что в ближайшее время команда NAVI может стать обладателем престижной награды Grand Slam. Для этого Natus Vincere нужно добыть еще одну победу в рамках турниров от ESL и DreamHack (еще есть три попытки). Напомним, что обладатели этой награды получают миллион долларов в золотых слитках.

Лучшие моменты с матча между Natus Vincere и G2 – видео