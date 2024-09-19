NAVI попрощалась с одним из игроков команды Dota 2 и сразу же объявила новый состав

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere опубликовала новый состав своей команды по Dota 2. Что интересно, информация появилась не на официальном сайте, а на Faceit, платформе для проведения турниров в формате онлайн.

Новый состав команды

Похоже, NAVI рассталась со своим офлайнером Дмитрием Тарасичем, известным как Nefrit, пишет CyberScore. Согласно информации, указанной на сайте команды, Nefrit играл за Natus Vincere с 12 ноября 2023 года. Причины этого шага неизвестны, ведь информация еще даже не была опубликована в официальных каналах.

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Вместо Дмитрия Тарасича теперь в пятерке указано Мирослава Бицана, известного как BOOM. Последние 2 года BOOM играл за команду Team Secret. Под ее флагом он участвовал во многих турнирах первого уровня, но не достиг значительных результатов. Его самым заметным достижением стало 7-8 место на ESL One Kuala Lumpur 2023.

На соревновательном уровне BOOM играет на позиции мидера.

Первой командой в его карьере стала Hippomaniacs, которая в тот момент проходила через процесс реформации из словацкого состава в чешский.

В 2018 году играл в команде Imperial Pro Gaming, параллельно выступая за свою старую команду на StarLadder ProSeries Season 25.

Он также в разное время засветился в командах PRIES, SworDDarK, ViKin.gg, Team Tickles (дважды), Gaimin Gladiators и наконец Team Secret (также дважды).

Новый состав команды Dota 2 таков:

Артем Yuragi Голубев. Украина.

Сухбат sanctity Отгондаваа. Монголия.

Мирослав BOOM Бицан. Чехия.

Бакит Заяц Эмильжанов. Кыргызстан.

Арман Малади Орзбаев. Казахстан.