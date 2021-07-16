Геймерам должно понравиться: Netflix планирует добавить в свой сервис видеоигры

Представители Bloomberg утверждают, что в 2022 году библиотеку Netflix должны пополнить видеоигры. Они также отмечают, что руководство сервиса уже начало собирать команду разработчиков.

Несколько месяцев назад в сети появились первые слухи о том, что компания Netflix планирует серьезно взяться за видеоигры. На этот раз похожей, но уже более конкретной информацией поделилось издание Bloomberg.

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По их информации, представители Netflix уже нашли руководителя для этого подразделения. Вроде бы эту должность занял Майк Верду, который ранее работал в компании Electronic Arts (The Sims и Plants vs. Zombies), а также был руководителем VR-отдела в Facebook. Представители Bloomberg также отмечают, что в ближайшее время этот стриминговый сервис планирует собрать команду разработчиков для этого нового подразделения.

Интересно, что первые игры на Netflix должны появиться уже к концу следующего года, но самое главное, что сервис не планирует брать за это дополнительной платы. То есть видеоигры должны войти в стандартный пакет услуг. В целом таким образом руководство Netflix планирует привлечь новую аудиторию, а также увеличить время, которое пользователи проводят за их контентом.

Правда, пока непонятно, какие же игры появятся в этом сервисе. Можно предположить, что новая команда разработчиков займется созданием видеоигр по мотивам их интеллектуального творчества. Хотя не стоит исключать и вариант с лицензированием различных сторонних проектов.

Также стоит добавить, что ранее компания Netflix уже пыталась выйти на этот рынок. В 2019 году по мотивам сериала "Очень странные дела" вышла видеоигра с названием Stranger Things 3: The Game. Разработчиком этой игры выступила студия BonusXP, правда, успешным этот проект трудно назвать.

Трейлер видеоигры Stranger Things 3: The Game – видео