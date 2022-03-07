Компания Remedy поддержала украинцев, но останавливать продажу своих игр в России не собирается

Компания Remedy осудила российскую агрессию и поддержала Украину. Правда, останавливать продажу своих видеоигр на территории страны-агрессора она пока не собирается.

Весь цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину и вводить санкции против России. В стороне не стоят и представители видеоигровой индустрии, активно покидающие местный рынок. Правда, есть в нашей сфере и компании, которые пока не собираются этого делать.

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Заявление Remedy Entertainment

Именно таким заявлением в своем твиттере отметились представители известной компании Remedy Entertainment. Они написали, что обычно не комментируют подобные события, но в этот раз должны. Дело в том, что они в шоке от того, что сейчас происходит на территории Украины. Представители студии поддержали украинцев и осудили российскую агрессию.

Также они отметили, что сейчас активно помогают своим украинским сотрудникам, пострадавшим от вероломного российского вторжения. Вспомнили они и своих работников из России. Представители компании отметили, что сейчас помогают и им, потому что они были "потрясены" началом этой жестокой войны.

Разработчики из Remedy Entertainment также пожертвуют 50 тысяч долларов Красному Кресту, который сейчас помогает украинцам, пострадавшим от российского вторжения. А вот блокировать свои видеоигры на территории страны-агрессора разработчики пока не собираются. Мол, они не винят тех людей, которые не несут ответственности за то, что сейчас происходит на территории Украины.

, что финская компания Remedy Entertainment является разработчиком таких проектов: Control, Max Payne, Alan Wake, Quantum Break и некоторых других видеоигр.

Полный текст заявления / Фото с твиттера Remedy Entertainment

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