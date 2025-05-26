Konami показала обновленный опеннинг Metal Gear Solid Delta Snake Eater с легендарной песней
- Konami представила обновленную вступительную заставку к Metal Gear Solid Delta Snake Eater с переработанной графикой, содержащей знакомые элементы из оригинала.
- Ремейк выйдет 28 августа на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X и S, будет работать на движке Unreal Engine 5, сохраняя основы геймплея.
- Саундтрек остался верным классике, с композицией Snake Eater в исполнении Синтии Гаррелл, как и в оригинальной игре.
Студия Konami презентовала обновленную вступительную заставку к Metal Gear Solid Delta Snake Eater –ремейку культового экшена-стелса Metal Gear Solid 3 Snake Eater, впервые вышедшего на PlayStation 2.
Хотя новая версия ролика содержит переработанную графику и отдельные изменения, фанаты легко узнают знакомые постановки и ключевые моменты из оригинала, рассказывает 24 Канал.
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Саундтрек также остался верен классике – композицию Snake Eater снова исполняет певица Синтия Гаррелл, как и в оригинальной игре.
METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER
Обновленная заставка демонстрирует больше фрагментов из самой игры, включая эпизоды из сюжета – хоть и без конкретного контекста. В частности, в видео показано сцену, где герой съедает змею, а также момент его прыжка с водопада.
Интересно, что в отличие от заставки MGS3, в новой версии не указаны имена разработчиков. В Konami объяснили, что эти элементы появятся непосредственно в игре, в частности в виде интерактивных компонентов.
События игры, как и в оригинале, разворачиваются в джунглях времен Холодной войны на территории СССР. Главному герою – оперативнику с кодовым именем Snake – предстоит спасти местного ученого и уничтожить экспериментальное оружие массового поражения.
Metal Gear Solid Delta Delta Snake Eater выйдет 28 августа на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Ремейк будет работать на движке Unreal Engine 5 и, по словам разработчиков, не претерпит существенных геймплейных изменений по сравнению с оригиналом.
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