Konami показала обновленный опеннинг Metal Gear Solid Delta Snake Eater с легендарной песней

Студия Konami презентовала обновленную вступительную заставку к Metal Gear Solid Delta Snake Eater –ремейку культового экшена-стелса Metal Gear Solid 3 Snake Eater, впервые вышедшего на PlayStation 2.

Хотя новая версия ролика содержит переработанную графику и отдельные изменения, фанаты легко узнают знакомые постановки и ключевые моменты из оригинала, рассказывает 24 Канал.

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Саундтрек также остался верен классике – композицию Snake Eater снова исполняет певица Синтия Гаррелл, как и в оригинальной игре.

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER

Обновленная заставка демонстрирует больше фрагментов из самой игры, включая эпизоды из сюжета – хоть и без конкретного контекста. В частности, в видео показано сцену, где герой съедает змею, а также момент его прыжка с водопада.

Интересно, что в отличие от заставки MGS3, в новой версии не указаны имена разработчиков. В Konami объяснили, что эти элементы появятся непосредственно в игре, в частности в виде интерактивных компонентов.

События игры, как и в оригинале, разворачиваются в джунглях времен Холодной войны на территории СССР. Главному герою – оперативнику с кодовым именем Snake – предстоит спасти местного ученого и уничтожить экспериментальное оружие массового поражения.

Metal Gear Solid Delta Delta Snake Eater выйдет 28 августа на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Ремейк будет работать на движке Unreal Engine 5 и, по словам разработчиков, не претерпит существенных геймплейных изменений по сравнению с оригиналом.

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