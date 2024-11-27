Ключевая фигура PlayStation покидает Sony после 31 года работы

Шухей Йошида (Shuhei Yoshida), легендарная фигура в игровой индустрии и глава инди-подразделения Sony Interactive Entertainment, объявил о своем уходе из Sony после более чем трех десятилетий работы. Будучи ключевым игроком с момента основания PlayStation, Йошида занимал важные должности, которые сформировали игровой ландшафт.

Йошида впервые присоединился к Sony в 1986 году, а свою первую позицию в PlayStation занял в 1993 году как ведущий менеджер по работе с клиентами, когда компания готовилась к запуску своей оригинальной консоли, сообщает 24 Канал.

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Впоследствии Йошида занимал ключевые должности, в частности:

вице-президента SCE America,

старшего вице-президента SCE Worldwide Studios USA,

президента Sony Computer Entertainment Worldwide Studios с 2008 по 2019 год.

В течение последних пяти лет он возглавлял PlayStation Indies, сосредотачиваясь на развитии независимых разработчиков игр.

Йошида выразил свою страсть к поддержке инди-творцов, описав свою работу в компании, как "работу мечты". Он отметил, что помощь этим разработчикам всегда была его личной страстью, даже во время его пребывания на посту президента Worldwide Studios.

Комментируя свое решение уйти, Йошида поделился, что начал рассматривать возможность увольнения примерно на 30-ю годовщину своей работы в Sony. Он выразил уверенность в будущем компании, заявив:

Я очень взволнован будущим PlayStation. Компания в очень хороших руках.

Последним днем Йошиды в Sony Interactive Entertainment будет 15 января 2025 года. Хотя он планирует отойти от корпоративной роли, он намекнул на дальнейшее присутствие в игровой индустрии.

"Я хотел бы продолжать помогать независимым разработчикам или издателям, если я им нужен", – сказал Йошида, оставив открытой возможность будущего сотрудничества с инди-командами.

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Уход Йошиды знаменует собой конец целой эпохи для PlayStation, поскольку он играл важную роль в ее успехе с самого начала.