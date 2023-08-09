Valve начала значительно дешевле продавать отремонтированные консоли Steam Deck
Источник:Steam
Valve выставила на продажу восстановленные консоли Steam Deck. Они стоят значительно дешевле, чем новые, поэтому предложение является хорошей возможностью для геймеров с ограниченным бюджетом.
Идея со Steam Deck оказалась очень популярной. Пока несколько компаний прямо сейчас производят карманные компьютерные игровые устройства, Valve раньше времени бросила глаз на этот рынок и добилась большого успеха.
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Консоли Steam Deck с большой скидкой
Впрочем, успех для автора – это не всегда хорошо для поклонника. Из-за чрезвычайно большого спроса геймерам редко удается поймать скидку на консоли.
И теперь такая возможность появилась – Valve предлагает поклонникам купить отремонтированные Steam Deck. Это позволяет сэкономить по сравнению с новыми консолями. В настоящее время на сайте доступны все 3 модели:
- на 64 гигабайта – 319 долларов (11 тысяч 665 гривен) вместо 399 долларов,
- на 256 гигабайтов – 419 долларов (15 тысяч 323 гривны) вместо 529 долларов,
- на 516 гигабайтов – 519 долларов (18 тысяч 980 гривен) вместо 649 долларов.
Снижение цены довольно существенно – от 70 до 130 долларов США. Valve уверяет, что после ремонта каждая консоль проходит тщательную проверку, чтобы убедиться, что она работает так же хорошо, как новая.