Bethesda выпустила конструктора T-60 Power Armor из Fallout: фанатов удивляет почему не LEGO

Компания Bethesda анонсировала первый в истории набор MEGA из культовой серии Fallout, содержащий коллекцию костюмов T-60 Power Armor. Этот набор, уже доступен для предварительного заказа и хоть фанаты удивлены почему не LEGO, имеющийся дроп уже раскупили.

Франшиза Fallout, которой почти тридцать лет, переживает период возрождения популярности, отчасти благодаря успеху сериальной адаптации на Amazon. На фоне небывалого интереса Bethesda представила новый набор, который непременно заинтересует фанатов как серии игр, так и сериала.

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Набор включает пять фигурок T-60 Power Armor, каждая из которых разработана на основе вариаций, найденных в Fallout 4.



Броня T-60 MEGA / Фото Bethesda

Набор MEGA состоит из более 300 деталей, каждая фигурка Power Armor примерно размером с минифигурку Lego.

В коллекции представлены следующие дизайны:

Vault-Tec,

Brotherhood Of Steel Paladin,

Rusted,

Military,

Hot Rod Flames.

Каждая фигурка поставляется с подставкой, а в набор входят такие аксессуары, как бутылка Nuka Cola Dark, коробка сахарных бомб, выстрел Mini Nuke, дробовик и другие приятные мелочи, которые порадуют фанатов.

Цена одного набора составляет 30 долларов, что делает его привлекательным вариантом для коллекционеров. Учитывая официальное лицензирование и внимание к деталям, ожидается, что он будет иметь высокий спрос.

Предварительные заказы уже открыты на Amazon, а доставка запланирована на 20 ноября 2024 года. Впрочем, доступные для заказа фигурки на момент написания материала уже были разобраны, поэтому фанатам ничего не остается, как ждать нового дропа.

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Почему не LEGO?

Анонс набора Mega вызвал дискуссии среди фанатов, в частности относительно того, почему это не набор Lego. Причина кроется в существующем соглашении Xbox с MEGA, которая ранее выпускала наборы Halo и игрушечную реконструкцию Xbox 360.

Несмотря на некоторое первоначальное разочарование, фанаты в целом оптимистично настроены относительно возможности появления новых наборов Fallout от MEGA в будущем.