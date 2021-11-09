Критики и геймеры очень довольны: состоялся релиз видеоигры Football Manager 2022

В сети уже появилось немало обзоров и рецензий видеоигры Football Manager 2022. В целом критики и обычные геймеры очень тепло встретили новый проект компании Sports Interactive.

Вчера вечером состоялся официальный релиз новой части в известной серии Football Manager. Видеоигра сразу же попала в список самых популярных игр Steam, а также сейчас находится в топе продаж этого сервиса. Поэтому сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с первыми ее оценками.

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Стоит начать с того, что в целом критики очень тепло встретили новую часть. К примеру, на агрегаторе рецензий OpenCritic у этой видеоигры сейчас 87 баллов из 100 (19 обзоров), а рекомендуют ее сразу 100% критиков. Стоит добавить, что у предыдущей части было 85 баллов (36 обзоров), а у Football Manager 2020 – 86 баллов (30 обзоров). То есть журналисты оценили новую видеоигру на уровне предыдущих.

В целом критикам понравились нововведения, а особенно они отмечают обновленный игровой движок матчей (анимации и искусственный интеллект). Некоторые журналисты даже пишут, что Football Manager 2022 – одна из лучших работ Sports Interactive. Критикуют новый проект редко, хотя и стоит отметить, что некоторым критикам не понравились именно нововведения. По их мнению, новинок мало, а также они незначительны.

Интересно, что от пользователей сервиса Steam эта игра получила даже больше. Напомним, что все геймеры, которые предзаказали Football Manager 2022, получили не только скидку на игру, но и доступ к бета-версии (несколько недель назад). Итак, эти пользователи оценили новую часть очень высоко – 92% положительных отзывов (более 2 тысяч рецензий). Геймеры отмечают похожие плюсы и минусы, а также шутят об очередном обновлении базы данных за тысячу гривен.

То есть выходит, что игра Football Manager 2022 не стала революционной или прорывной для жанра, правда, все поклонники франшизы могут точно рассчитывать на определенную эволюцию серии. Напоследок стоит отметить, что видеоигра вышла на PC, Xbox, Switch, Android и iOS, а также уже доступна всем подписчикам Xbox Game Pass.

Обзор основных нововведений: видео