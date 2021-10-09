Крысы, тараканы, мыши и ящерицы: вышел геймплейный трейлер необычной стратегии Ratten Reich

Студия Metall Adler Studio продолжает делиться информацией о стратегии Ratten Reich. На этот раз разработчики показали первый геймплейный трейлер, а также рассказали немало интересного об этом проекте.

В начале сентября издательство Crytivo и студия Metall Adler Studio анонсировали, что запускают на Kickstarter кампанию по сбору средств на разработку игры Ratten Reich. За месяц они планировали собрать 27 тысяч долларов, правда, разработчики уже успели получить более 90 тысяч долларов. То есть геймеров эта видеоигра сразу же заинтересовала.

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Итак, Ratten Reich – это стратегия в реальном времени, в которой нужно играть за различных антропоморфных животных. В самой видеоигре реальные события будут переплетаться с фантастикой. Дело в том, что все животные, которые есть в игре, имеют определенных аналогов в реальности. А все события происходят во вселенной, которая очень напоминает наш мир времен Первой мировой войны.

В целом в Ratten Reich будет пять игровых фракций: Крысиный Рейх (Германская империя), Республика свободных мышей (союз 38 европейских стран), тараканы с CAR (Российская империя), вараны из Красного Дракона (Республика Китай) и агамы с Империи Солнца (Японская империя). Понятно, что у всех этих вымышленных стран будут определенные особенности, например, агамы доминируют на море, тараканы могут выжить при любой погоде, а крысы делают ставку на свою военную силу.

Разработчики отметили, что в игре Ratten Reich будет три сюжетные кампании (каждая на 15 часов), динамическая система разрушений, более 70 уникальных юнитов, немало разнообразного оружия и техники (можно настраивать), а также многопользовательский режим. Интересно, что в этой видеоигре должен появиться не только вид сверху, но и от первого лица.

Релиз игры Ratten Reich должен состояться в сентябре 2022 года на PC (Steam), а чуть позже на Xbox и PlayStation. Напоследок стоит отметить, что с подробной информацией об этом проекте можно ознакомиться по этой ссылке.

Геймплейный трейлер видеоигры Ratten Reich: видео