Кто прошел в BLAST Bounty Season 2?

После пяти дней ожесточенных онлайн-матчей восемь команд получили путевки в плей-офф BLAST Bounty Season 2, что состоится с 14 по 17 августа в студии BLAST на Мальте. Этот турнир обещает стать настоящим испытанием для участников, ведь на кону не только солидный призовой фонд, но и важные очки Valve Regional Standings (VRS), которые влияют на позиции команд в мировом рейтинге, пишет 24 Канал.

Team Vitality , действующий лидер мирового рейтинга CS2, подтвердил свой статус, легко одолев NRG и Legacy с одинаковым счетом 2:0. После поражения от MOUZ на IEM Cologne 2025, первого за много месяцев, французская команда стремится реабилитироваться и доказать свое превосходство.

, в свою очередь, также не оставили шансов соперникам, победив OG Esports (2:1) и украинскую B8 (2:0). B8 блестяще начали игру против Ancient со счетом 5-0, но впоследствии преимущество ушло на сторону соперников. Монгольская команда The MongolZ снова показала характер, одолев ENCE (2:1) и PaiN Gaming (2:0). Команда сейчас находится на 4 месте рейтинга команд от HLTV и за последние годы показала отличную игру.

снова показала характер, одолев ENCE (2:1) и PaiN Gaming (2:0). Команда сейчас находится на 4 месте рейтинга команд от HLTV и за последние годы показала отличную игру. Astralis продолжает свое возрождение в 2025 году. После доминирования над Rare Atom (2:0) датчане одолели NAVI со счетом 2:1, завершив серию разгромной победой на карте Nuke (13:2). Это дает команде шанс не только на призовые, но и на улучшение позиций в рейтинге VRS.

продолжает свое возрождение в 2025 году. После доминирования над Rare Atom (2:0) датчане одолели NAVI со счетом 2:1, завершив серию разгромной победой на карте Nuke (13:2). Это дает команде шанс не только на призовые, но и на улучшение позиций в рейтинге VRS. Team Liquid, которая пережила сложное начало года, также пробилась в турнир. После напряженного матча против ECSTATIC (54 раунда на карте Train) и победы над FURIA (2:1) команда возвращает форму и надеется улучшить свое 26-е место в рейтинге.

В турнир прошли аж три российские команды, которые, к сожалению, одолели украинские коллективы:

Aurora Gaming возвращается в плей-офф с обновленным составом. После второго места на BLAST Bounty Season 1 команда победила FlyQuest и HEROIC (2:0 в обоих матчах) и попытается снова получить главный приз.

возвращается в плей-офф с обновленным составом. После второго места на BLAST Bounty Season 1 команда победила FlyQuest и HEROIC (2:0 в обоих матчах) и попытается снова получить главный приз. Team Spirit столкнулись с серьезными трудностями, но все же пробились в плей-офф благодаря победам над украинской Passion UA и G2 Esports (оба матча завершились со счетом 2:1).

столкнулись с серьезными трудностями, но все же пробились в плей-офф благодаря победам над украинской Passion UA и G2 Esports (оба матча завершились со счетом 2:1). Мало кто ожидал увидеть Virtus.pro в плей-офф, но команда победила MIBR (2:0) и выбила одного из фаворитов, FaZe Clan, со счетом 2:1.

Фанаты смогут следить за матчами плей-офф с 14 по 17 августа через официальные каналы BLAST на Twitch и YouTube.

