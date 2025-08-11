Хто пройшов до BLAST Bounty Season 2?

Після п’яти днів запеклих онлайн-матчів вісім команд здобули путівки до плей-оф BLAST Bounty Season 2, що відбудеться з 14 по 17 серпня в студії BLAST на Мальті. Цей турнір обіцяє стати справжнім випробуванням для учасників, адже на кону не лише солідний призовий фонд, а й важливі очки Valve Regional Standings (VRS), які впливають на позиції команд у світовому рейтингу, пише 24 Канал.

Team Vitality , чинний лідер світового рейтингу CS2, підтвердив свій статус, легко здолавши NRG та Legacy з однаковим рахунком 2:0. Після поразки від MOUZ на IEM Cologne 2025, першої за багато місяців, французька команда прагне реабілітуватися й довести свою перевагу.

MOUZ , своєю чергою, також не лишили шансів суперникам, перемігши OG Esports (2:1) та українську B8 (2:0). B8 блискуче розпочали гру проти Ancient з рахунком 5-0, але згодом перевага пішла на бік суперників.

Монгольська команда The MongolZ знову показала характер, здолавши ENCE (2:1) та PaiN Gaming (2:0). Команда зараз перебуває на 4 місці рейтингу команд від HLTV й за останні роки показала чудову гру.

Astralis продовжує своє відродження у 2025 році. Після домінування над Rare Atom (2:0) данці здолали NAVI з рахунком 2:1, завершивши серію розгромною перемогою на карті Nuke (13:2). Це дає команді шанс не лише на призові, а й на покращення позицій у рейтингу VRS.

Team Liquid, яка пережила складний початок року, також пробилася до турніру. Після напруженого матчу проти ECSTATIC (54 раунди на карті Train) та перемоги над FURIA (2:1) команда повертає форму і сподівається покращити своє 26-те місце в рейтингу.

До турніру пройшли аж три російські команди, які, на жаль, здолали українські колективи:

Aurora Gaming повертається до плей-оф з оновленим складом. Після другого місця на BLAST Bounty Season 1 команда перемогла FlyQuest та HEROIC (2:0 у обох матчах) і спробує знову отримати головний приз.

повертається до плей-оф з оновленим складом. Після другого місця на BLAST Bounty Season 1 команда перемогла FlyQuest та HEROIC (2:0 у обох матчах) і спробує знову отримати головний приз. Team Spirit зіткнулися з серйозними труднощами, але все ж пробилися до плей-оф завдяки перемогам над українською Passion UA та G2 Esports (обидва матчі завершилися з рахунком 2:1).

Мало хто очікував побачити Virtus.pro у плей-оф, але команда перемогла MIBR (2:0) та вибила одного з фаворитів, FaZe Clan, з рахунком 2:1.

Фанати зможуть стежити за матчами плей-оф з 14 по 17 серпня через офіційні канали BLAST на Twitch та YouTube.

