Названы победители The International 2024: какая команда получила главный приз

The International 2024 официально завершен. В финале сошлись две команды Team Liquid и Gaimin Gladiators. Кто же победил?

Результаты

Team Liquid победили Gaimin Gladiators в гранд-финале, что сделало эту киберспортивную организацию двукратным чемпионом The International, пишет Liquipedia. Команда вышла победительницей со счетом 3:0.

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Матч был весьма односторонним, поскольку Liquid уверенно переиграли GG на всех трех картах, показав полное доминирование.

Отдельного упоминания заслуживает оффлейнер Team Liquid Нета Шапира, известный как "33". Он стал первым в истории игроком, выигравшим турнир с двумя разными командами. Впервые он стал чемпионом в 2022 году с Tundra Esports. Для всех остальных игроков Team Liquid это была первая победа на The International.

Текущий состав Team Liquid:

Mike miCKe Wu

Michał Nisha Jankowski

Neta 33 Shapira

Samuel Boxi Svan

Aydin iNSaNiA Sarkoi

Сапорт команды Liquid Самуэль Boxi Свон дал послематчевое интервью, в котором поделился своими эмоциями после победы. Это первое чемпионство игрока на турнире такого высокого уровня.

Приятно наконец-то выиграть большой LAN-турнир. Это моя первая победа в чемпионате первого уровня в карьере, если верить Ликипедии. Приятно начинать выигрывать с самого большого турнира,

– говорит Свон.

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Распределение призового фонда следующее:

Team Liquid – 1 143 897 долларов .

. Gaimin Gladiators – 355 894 доллара.

Tundra Esports – 228 378 долларов.

Team Falcons – 152 492 доллара.

Xtreme Gaming – 88 971 доллар.

Cloud9 – 88 971 доллар.

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G2.IG – 38 175 долларов.

Beastcoast – 38 175 долларов.

Team Zero – 38 175 долларов.

Talon Esports – 38 175 долларов.

Напомним, International 2024 проходил с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В турнире приняли участие 16 команд. Призовой фонд мероприятия превысил 2 миллиона долларов. Во время The International 2024 был объявлен новый герой для Dota объявлен новый герой для Dota 2 – птица-самурай по имени Kaz.

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