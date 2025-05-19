Кто-то портировал культовую игру с Windows XP на Android, и она полностью бесплатная

Если вы помните времена операционной системы Windows XP, то, вероятно, часами играли хотя бы в одну из ее бесплатных игр, которые устанавливались по умолчанию. Теперь одна из них доступна на Android.

Встречайте отголоски Windows XP на Android

Одна из вещей, по которым многие помнят Windows XP, это ее знаменитая бесплатная игра - "3D Pinball Space Cadet". Эта игра была настолько популярной в свое время, что в нее играли практически все, кто пользовался этой операционной системой. Теперь разработчик Кайл Сильвертре портировал пинбол на Android, используя декомпилированную версию от k4zmu2a на GitHub. Игру уже можно найти в магазине Google Play Store, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Google.

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Новая версия оптимизированная для сенсорных экранов .

. Левая и правая стороны дисплея выполняют роль триггеров, а касание дальней правой стороны используется для запуска шарика.

Игра работает в портретном режиме, поддерживает 18 языков, интегрируется с Google Play Games для таблицы лидеров.

Размер составляет менее 5 мегабайт.

Игра "Space Cadet Pinball", как и раньше, является полностью бесплатной. В ней даже нет рекламы или внутриигровых покупок, которые могут так раздражать в других проектах. Разработчик отметил, что его целью не была прибыль – он просто хотел увидеть игру на Android с таблицей лидеров Google Play.

Для сохранения целостности таблицы лидеров читы отключены, поэтому мошенничать не получится. Однако разработчик намекает, что читы могут вернуться в будущем, но в таком случае с опцией отключения таблицы лидеров – вы все еще сможете играть, сможете мошенничать, но не попадете в общий рейтинг игроков.