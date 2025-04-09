Известна дата релиза и цена украинского шутера La Quimera от разработчиков серии Metro

Студия Reburn, восставшая из украинского офиса 4AGames, известных серией Metro, назвала дату релиза и цену шутера La Quimera, который можно будет опробовать бесплатно уже 12 апреля.

Шутер La Quimera уже совсем скоро станет доступным геймерам, сообщает 24 Канал.

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Приятная цена и закрытый бета-тест

Пока в GSC Game World отпраздновали 18-летие оригинальной STALKER, другая украинская студия Reburn Studios, которая фактически является ребрендингом 4A Games Украина, назвала дату релиза своей новой видеоигры.

Уже 25 апреля в Steam выйдет La Quimera – шутер с латиноамериканским колоритом, который расскажет о жизни футуристического мегаполиса в 2064 году.

В дополнение к этой информации Reburn представили новый трейлер игрового процесса, который позволяет взглянуть на арсенал и способности героев игры.

Трейлер игры: смотрите видео

Кроме того, приятно удивила цена на новинку. Студия сообщила, что La Quimera будет продаваться за 29,99 доллара США / 29,99 евро, поэтому в украинском Steam ожидаем цену в пределах 1000 – 1300 гривен.

Но и это еще не все, ведь 12 апреля состоится 24-часовой бета-тест игры к которому могут присоединиться все желающие, предварительно зарегистрировавшись на странице игры в Steam. Правда, количество мест все же будет ограничено, поэтому стоит поспешить.