Известна дата релиза и цена украинского шутера La Quimera от разработчиков серии Metro
- Шутер La Quimera от Reburn Studios выйдет 25 апреля в Steam с ценой 29,99 доллара США / 29,99 евро.
- 12 апреля состоится 24-часовой бета-тест игры, доступный всем желающим по предварительной регистрации на странице игры в Steam.
- Новая игра имеет латиноамериканский колорит и рассказывает о футуристическом мегаполисе в 2064 году.
- Reburn представили новый трейлер, демонстрирующий арсенал и способности героев игры.
Студия Reburn, восставшая из украинского офиса 4AGames, известных серией Metro, назвала дату релиза и цену шутера La Quimera, который можно будет опробовать бесплатно уже 12 апреля.
Шутер La Quimera уже совсем скоро станет доступным геймерам, сообщает 24 Канал.
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Приятная цена и закрытый бета-тест
Пока в GSC Game World отпраздновали 18-летие оригинальной STALKER, другая украинская студия Reburn Studios, которая фактически является ребрендингом 4A Games Украина, назвала дату релиза своей новой видеоигры.
Уже 25 апреля в Steam выйдет La Quimera – шутер с латиноамериканским колоритом, который расскажет о жизни футуристического мегаполиса в 2064 году.
В дополнение к этой информации Reburn представили новый трейлер игрового процесса, который позволяет взглянуть на арсенал и способности героев игры.
Трейлер игры: смотрите видео
Кроме того, приятно удивила цена на новинку. Студия сообщила, что La Quimera будет продаваться за 29,99 доллара США / 29,99 евро, поэтому в украинском Steam ожидаем цену в пределах 1000 – 1300 гривен.
Но и это еще не все, ведь 12 апреля состоится 24-часовой бета-тест игры к которому могут присоединиться все желающие, предварительно зарегистрировавшись на странице игры в Steam. Правда, количество мест все же будет ограничено, поэтому стоит поспешить.