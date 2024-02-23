Эта игра в шесть раз обошла Diablo IV по одновременному онлайну и не справляется с нагрузкой

Серверы Last Epoch не справляются с нагрузкой, поскольку игра в шесть раз обошла по онлайну Diablo IV и многих бывших лидеров этого рейтинга. Разработчики пытаются решить проблему с доступом к игре.

Игра до сих пор находилась в раннем доступе и, судя по всему, не ожидала такой популярности. С полноценным релизом в Steam онлайн ролевого экшена взлетел настолько, что поиграть по сети пока удается далеко не всем.

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Что происходит

22 февраля, на второй день после выхода версии 1.0, пиковое количество одновременных пользователей Last Epoch составило 176 035 человек. По сравнению с дорелизным уровнем онлайн вырос примерно в шесть раз.

Позади остались рекорды Fall Guys (172 213), ремейка Resident Evil 4 (168 191), Left 4 Dead 2 (162 399) и Enshrouded (160 405).

Максимум Diablo IV в Steam оказался примерно в шесть раз ниже (28 836 человек).

У новинки есть шанс обойти и другого знаменитого конкурента – Path of Exile (211 637).

Из-за перебоев в работе серверов разработчики из Eleventh Hour Games посоветовали игрокам временно ограничиться офлайн-режимом. Авторы поблагодарили пользователей за поддержку и терпение и заверили, что продолжают работать над проблемой.

В качестве небольшой компенсации все покупатели получили в подарок накидку The Autumnal Wrap.

Значительная часть игроков плохо отреагировала на техническое состояние финальной версии игры. Из-за большого количества новых негативных обзоров рейтинг упал до 67%, хотя до полноценного релиза держался на уровне 85%. Разочарованные покупатели обвинили создателей в плохой подготовке к полноценному запуску и неторопливости в устранении неполадок. Они также жалуются на недоступность в автономном режиме платной "косметики". Многие рассказали, что не могут войти в игру по несколько часов. Однако это не останавливает игроков от желания поиграть в новинку.

Создатели рассказывают о своей игре: видео

Last Epoch, создан энтузиастами с Reddit как "ролевой экшен мечты", хвалят за разнообразную систему развития персонажа и увлекательный геймплей. Игру называют одной из лучших в жанре и "прекрасной альтернативой Diablo и Path of Exile". Также отмечают заметно улучшенную графику. Помимо визуальных улучшений, полный вариант получил два новых подкласса, предметы, навыки, врагов, торговые фракции и многое другое.