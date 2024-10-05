Чемпионат мира по LoL 2024 только разогревается, а уже установил невероятный рекорд

League of Legends Worlds 2024 уже поразил поклонников киберспорта, установив нынешний рекорд по пиковому количеству зрителей среди всех турнирных дисциплин.

Несмотря на то, что LoL Worlds 2024 еще далек от своего апогея, пиковое количество зрителей события достигло около 3 миллионов человек, что на голову выше показателей всех других киберспортивных событий этого года.

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Тенденция предсказывает новые рекорды

По информации портала Esports Charts, Чемпионат мира по League of Legends 2024 на пике смотрел 2 820 371 зритель.

Такой удивительный зрительский показатель турниру удалось достичь уже на втором этапе, который обычно имеет гораздо меньше зрителей, чем матчи на вылет и финал.

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Оглядываясь на LoL Worlds 2023, можно почувствовать важность этого достижения, ведь пик зрителей прошлогоднего турнира на этом этапе и близко не приближался к нынешнему показателю, а ближе к 3 миллионам зрителей в 2023 году набралось только на стадии плей-офф, в четвертьфинале и полуфинале.

Интересно! Гранд-финал Worlds 2023 имел более 6,4 миллионов одновременных зрителей.

Если количество просмотров будет продолжать расти такими темпами, то нынешний Worlds может установить исторические рекорды для всего киберспорта, не только в рамках этого года.