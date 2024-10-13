Легендарный баскетболист может появиться в Call of Duty

В Call of Duty может стать больше интересных скинов, ведь с просьбой добавить в игру своего сына к ним обратился легендарный баскетболист. Разработчики сделали ему встречное предложение.

Леброн Джеймс обратился к Activision, чтобы те добавили в Call of Duty скин его сына – Джеймса младшего.

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В погоне за "хайпом" некогда серьезный шутер начал подражать Fortnite и не перестает удивлять скинами известных персонажей или даже футболистов.

Все предыдущие сотрудничества начинались по инициативе самих разработчиков, но Леброн Джеймс пошел другим путем и первым обратился к создателям CoD.

Бронни (сын легенды – ред.) только что сказал, что хочет иметь собственный "скин". Activision, Call of Duty, свяжитесь со мной,

– написал Леброн в соцсети X.

В Activision не замедлили с ответом и выдвинули встречное предложение для звездного спортсмена.

Мы знаем, что Бронни стрелок, давайте поговорим. Первый дуэт отца и сына в истории НБА. Также может стать первым в Call of Duty,

– написали они.

Так что, скорее всего, вскоре в CoD появятся скины обоих спортсменов, на радость всем поклонникам баскетбола.