Легенда PlayStation уже назвал своего фаворита на звание лучшей игры 2025 года

Легендарный функционер PlayStation и Sony в отставке – Сюхей Йосида выбрал своего фаворита на звание лучшей игры 2025 года и этот проект вас точно удивит.

Даже в отставке Шухей Йосида продолжает держать руку на пульсе игровой индустрии и недавно рассказал какой проект, по его мнению, заслуживает борьбы за звание "Игра года 2025", информирует 24 Канал со ссылкой на профиль в X.

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В сообщении в соцсети X бывший президент SIE Worldwide Studios для Sony похвалил предстоящую игру Blue Prince, сказав, что она станет "одним из кандидатов на GOTY 2025".

Проект, о котором идет речь– головоломка, где игрок должен проторять себе путь через загадки таинственной усадьбы, комнаты которой ежедневно меняются на рассвете, добавляя элемент непредсказуемости.

Трейлер проекта– смотрите видео

Уже сейчас геймерам доступна к ознакомлению демоверсия проекта, а релиз Blue Prince запланирован на 10 апреля 2025 года на ПК (в Steam), PS5 и Xbox Series X|S. Игра также войдет в подписки Xbox Game Pass и PlayStation Plus.