В сеть просочилась информация о новой игре о Гарри Поттере

Поклонники LEGO и серии LEGO Harry Potter могут обрадоваться, узнав, что вскоре может выйти новая игра по мотиву мира Гарри Поттера. На это намекает новая утечка информации.

Игры LEGO уже много лет пользуются большой популярностью среди поклонников и пересекаются с несколькими крупными франшизами, как Звездными войнами и Бэтменом.

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Новая игра LEGO Harry Potter

Однако геймеры, которым нравится волшебный мир, не видели новой игры LEGO, действие которой разворачивается в мире Гарри Поттера с момента выхода LEGO Harry Potter: Years 5-7. Это может измениться в ближайшее время, если слухи о новой игре LEGO Harry Potter окажутся правдой.

Прошло уже много времени с момента выхода последней игры в этой серии LEGO, но сейчас популярность Гарри Поттера возрождается. Многие считают, что благодаря огромному успеху Hogwarts Legacy игры LEGO могут рассказать больше историй о Гарри Поттере.

Серия LEGO Harry Potter: смотрите видео

Как сообщается, на инстаграм-странице Warner Bros. South Africa появилась публикация, которая якобы содержала изображение LEGO Harry Potter, логотип TT Games и дату 25 августа 2023 года. Ее сразу же удалили, но журналисты пытаются установить ее подлинность.