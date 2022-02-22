Логотип за 80 долларов: авторы Street Fighter VI оказались в центре небольшого скандала

Разработчики игры Street Fighter VI оказались в центре довольно неприятной ситуации. Дело в том, что обновленный логотип видеоигры очень похож на дешевое стоковое изображение.

Вчера утром компания Capcom анонсировала шестую часть в популярной серии Street Fighter. Понятно, что фанатам франшизы очень понравилась такая новость, правда, один недостаток они все же нашли.

Об анонсе Продолжение легендарной серии: Capcom официально анонсировала Street Fighter VI

Что не понравилось поклонникам

Речь идет об обновленном логотипе, который теперь имеет довольно сдержанный дизайн и выполнен без использования традиционных желто-красных цветов. Фанаты сразу же его раскритиковали, мол, он стал безликим и потерял свою самобытность. По мнению поклонников Street Fighter, новый логотип больше похож на эмблему какой-то спортивной или киберспортивной организации.

Логотипы видеоигр из серии Street Fighter / Фото с сайта Kotaku

Лого за 80 долларов

Правда, довольно быстро фанаты обнаружили, что все даже хуже, чем они думали. Дело в том, что этот логотип почти ничем не отличается от обычного стокового изображения, которое можно приобрести всего за 80 долларов (более 2 тысяч гривен).

Стоковое изображение, которое похоже на новый логотип Street Fighter / Фото с сайта Kotaku

По мнению некоторых фанатов, дизайнеры из Capcom лишь немного модифицировали вышеупомянутое изображение и добавили к нему цифру шесть. А самое забавное в этой ситуации то, что почти идентичное лого использует французский научно-фантастический конвент.

Логотип французского научно-фантастического конвента / Фото с твиттера 100Jibie

Напоследок стоит отметить, что представители компании Capcom пока никак эту информацию не комментировали. Поэтому поклонникам серии Street Fighter остается только надеяться на то, что их мнение все же услышат.

Сравнение двух логотипов / Фото с сайта Kotaku