Lost Records – это новая игра от создателей Life Is Strange, которая погрузит вас в ностальгию

Создатели популярной игры Life Is Strange готовятся к выходу нового проекта, который будет следовать знакомому нам стилю и атмосфере, которые пришлись по душе тысячам фанатов по всему миру. Lost Records: Bloom & Rage должна выйти уже в следующем году, и вот, о чем она будет.

Как это будет

Хотя о предстоящей игре мы слышим далеко не впервые (тизер вышел еще 8 месяцев назад), сейчас появляются отзывы от счастливчиков, которым выпала возможность испытать Bloom & Rage на практике. Журналист Кеннет Шепард поиграл в Lost Records "около двух часов".

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Хотя сборка, с которой мне пришлось повозиться, была немного корявой, особенно из-за того, что она колеблется между флешбеками эпохи 90-х и современным устройством кадрирования, я уже даже больше заинтригован, чем был, когда разговаривал с разработчиками из Don't Nod о проекте в начале этого года,

– говорит Шепард.

Lost Records сосредотачивается на группе из четырех подростков, которые знакомятся в 90-х годах и объединяются из-за любви к рок-музыке и видеосъемке. Однако когда спустя много лет они снова встречаются, теперь уже бывшие друзья понимают, что с ними что-то произошло во время съемок музыкальных клипов в родном городке.

"Потерянные записи" перемещаются между прошлым и настоящим, играя с событиями, которые произошли в этом десятилетнем промежутке, пока девушки не общались друг с другом, и накапливая тревогу перед тем, что ждет впереди, и тем, что произошло в прошлом. Кеннет Шепард говорит, что разговоры, которые персонажи ведут в настоящем времени, удачно создают атмосферу напряжения, даже если они говорят о замечательных детских временах.



Lost Records: Bloom & Rage / Фото Don't Nod Entertainment

В демонстрационной версии были намеренно вырезаны некоторые части повествования. Однако журналист подтверждает, что нас ждет знакомая логика геймплея, где вам нужно будет изучать ваше окружение, узнавать об истории этого мира через различные предметы, фотоснимки и другое наполнение локаций.

Демонстрация начинается с того, как одна из героинь, по фамилии Свонн, осматривает комнату своего детства, пытаясь найти фильм, который она взяла напрокат в местном кинопрокате, но потеряла где-то в другом чемодане. Рассматривая все эти безделушки, разбросанные по ее комнате в стиле американских 90-х, украшенной соответствующими к тому времени реквизитами вроде "Троллей" и романов Стивена Кинга, игроки, по задумке разработчиков, почувствуют себя буквально там, в тех временах. Понятно, что для нас, украинцев, это скорее будет напоминать американские подростковые телесериалы девяностых, чем нашу собственную реальную жизнь, но игра в первую очередь целится на западную аудиторию.



Lost Records: Bloom & Rage / Фото Don't Nod Entertainment

Стоит отметить, что Шепард посвящает большую часть своего отзыва именно описанию того, насколько удачно Lost Records обращается к этой ностальгии по девяностым и как хорошо ей удается воспроизводить атмосферу далеких беззаботных подростковых дней.

"Lost Records – это фиксация этих моментов с помощью технологий, о которых Свонн и подумать не могла, что они будут устаревшими и, вероятно, забытыми спустя годы. Кроме прогулок, разговоров и изучения предметов, я провел большую часть времени в личине Свонн, снимая на ее видеокамеру кадры из комнаты и репетиции группы ее подруги. Ее самые ценные подростковые воспоминания связаны с тем, как она использовала портативную камеру для съемки музыкальных видео в формате 4:3 для друзей, на которых она очень хотела произвести впечатление. Диалог в "Потерянных записях" прекрасно передает попытки неуклюжего подростка приспособиться к окружению, вплоть до того, что я не мог не сопереживать ей, содрогаясь от бесстыдной, неироничной искренности, с которой она разговаривает со своими будущими друзьями", – пишет Кеннет Шепард.

Судя по сказанному, вам придется много снимать на камеру. Не понятно, можно ли это делать в любое время по желанию, или того потребует сюжет и задания. Также из этой демоверсии не было ясно, сыграют ли эти собственные съемки какую-то роль потом, сможет ли игрок как-то использовать все эти видеозаписи в сюжете, который будет протекать в современности, во взрослой жизни персонажей.



Lost Records: Bloom & Rage / Фото Don't Nod Entertainment



Lost Records: Bloom & Rage / Фото Don't Nod Entertainment

Детали сюжета пока неизвестны.

Lost Records: Bloom & Rage выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S в 2025 году.

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