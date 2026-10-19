Полная независимость от EA и новые эксперименты: Lucasfilm готовит громкие сюрпризы для поклонников Star Wars

Игровая индустрия наблюдает за масштабной трансформацией франшизы Star Wars, и этот процесс не прекратится, ведь Lucasfilm опирается на новую эффективную стратегию.

Lucasfilm Games решила отказаться от жестких ограничений и эксклюзивных соглашений и готовит целую серию новых проектов от самых разных студий, сообщает The Game Business Show.

Больше не значит лучше

Компания Lucasfilm Games существенно смягчила требования к партнерам и открыла двери для сотрудничества с независимыми разработчиками.

Последний успех тактической стратегии Star Wars: Zero Company от Bit Reactor и аркадной гонки Star Wars: Galactic Racer от Fuse Games доказал, что для создания хитов не обязательно иметь гигантские бюджеты и тысячи сотрудников. Оба проекта получили самые высокие оценки критиков за последние 20 лет существования франшизы, при этом были созданы относительно небольшими командами.

Необязательно быть издателем из топ-5, чтобы создать великолепную игру по вселенной Star Wars,

– говорит вице-президент Lucasfilm Games Дуглас Райли.

Причиной таких изменений стало истечение срока 10-летнего эксклюзивного соглашения с издателем Electronic Arts, которое Disney подписала в 2013 году.

После завершения этого соглашения в 2013-2023 годах Lucasfilm Games получила возможность более гибко рассматривать идеи от разных команд. Руководство компании отметило, что ключевым критерием теперь является опыт разработчиков и уникальное видение геймплея, а не масштабы корпорации.

Беседа с представителями компании: смотрите видео

Сейчас Lucasfilm готовит несколько новых анонсов в сотрудничестве с новыми партнерами.

Мы исследуем самые разнообразные направления с крупными и малыми партнерами, которые будут продолжать удивлять людей,

– добавил Райли.

Параллельно продолжается разработка уже анонсированных больших игр. В частности, студия Respawn работает над третьей частью популярной серии Star Wars Jedi, а Quantic Dream продолжает создание амбициозной Star Wars Eclipse.