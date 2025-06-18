Clair Obscur Expedition 33 больше не лучшая игра 2025 года – кто опередил хитовый проект
- Clair Obscur Expedition 33 от Sandfall Interactive была самой рейтинговой игрой 2025 года, но ее обогнала версия The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom для Nintendo Switch 2.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom получила 95/100 баллов на Metacritic, в то время как Clair Obscur Expedition 33 опустилась на вторую позицию с 93 баллами.
Высоко оцененную критиками и геймерами ролевую игру Clair Obscur Expedition 33 от студии Sandfall Interactive опередила по оценкам видеоигра для новой консоли Nintendo Switch 2.
Самым большим хитом первого полугодия 2025 года стала Clair Obscur Expedition 33 которую, впрочем подвинули с лидерской позиции по рейтингу рецензий, информирует 24 Канал.
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Технически новая игра
Вскоре после релиза, дебютный проект французской Sandfall Interactive стал самой рейтинговой игрой 2025 года среди критиков по версии Metacritic.
Однако, такой триумф продержался не слишком долго.
С баллом рецензий в 93 из 100 возможных, Expedition 33 опустилась на 2 строчку рейтинга, пропустив вперед The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom с ее 95 пунктами.
Трейлер TOTK: смотрите видео
Знающие геймеры могут удивиться, ведь продолжение культовой серии Nintendo вышло в 2023 году, но все не так просто.
Дело в том, что после выхода консоли Switch 2, последняя большая "зельда" получила версию для этой платформы, которая по правилам Metacritic считается новой игрой.
Конечно, есть вопросы относительно рациональности подобной оценки, особенно учитывая то, что оригинальная Tears of the Kingdom имеет еще более высокий балл – 96/100.
Так или иначе, сейчас рейтинг 2025 года сформирован именно таким образом и будет и дальше меняться с течением времени и выходом новых проектов.