Clair Obscur Expedition 33 больше не лучшая игра 2025 года – кто опередил хитовый проект

Высоко оцененную критиками и геймерами ролевую игру Clair Obscur Expedition 33 от студии Sandfall Interactive опередила по оценкам видеоигра для новой консоли Nintendo Switch 2.

Самым большим хитом первого полугодия 2025 года стала Clair Obscur Expedition 33 которую, впрочем подвинули с лидерской позиции по рейтингу рецензий, информирует 24 Канал.

Интересно Хидео Коджима рассказал в чем считает Clair Obscur: Expedition 33 идеальной игрой

Технически новая игра

Вскоре после релиза, дебютный проект французской Sandfall Interactive стал самой рейтинговой игрой 2025 года среди критиков по версии Metacritic.

Однако, такой триумф продержался не слишком долго.

С баллом рецензий в 93 из 100 возможных, Expedition 33 опустилась на 2 строчку рейтинга, пропустив вперед The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom с ее 95 пунктами.

Трейлер TOTK: смотрите видео

Знающие геймеры могут удивиться, ведь продолжение культовой серии Nintendo вышло в 2023 году, но все не так просто.

Дело в том, что после выхода консоли Switch 2, последняя большая "зельда" получила версию для этой платформы, которая по правилам Metacritic считается новой игрой.

Конечно, есть вопросы относительно рациональности подобной оценки, особенно учитывая то, что оригинальная Tears of the Kingdom имеет еще более высокий балл – 96/100.

Так или иначе, сейчас рейтинг 2025 года сформирован именно таким образом и будет и дальше меняться с течением времени и выходом новых проектов.