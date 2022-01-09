Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: цена на Battlefield 2042 и древний мультиплеер
Источник:24 канал
Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем лучшие. На этот раз они показали древний мультиплеер, а также снова вспомнили о Battlefield 2042.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: игра о Сорвиголове и логика в Skyrim
10 место – Странно, но правда
Количество лайков – 5 тысяч
Автор – mohammedinternet
PlayStation: у нас есть Человек-паук
Xbox: да? А у нас Мастер Чиф
Fortnite:
9 место – Магическое превращение
Количество лайков – 9 тысяч
Автор – Nospmis_27
Босс, когда вы сражаетесь с ним
Босс, когда вы разблокировали его как игрового персонажа
8 место – Почему же так...
Количество лайков – 14 тысяч
Автор – Interesting_Use_6060
– Я воевал с роботами, инопланетянами, демонами и целыми армиями…
– Но я не вижу, как можно пройти через обломок высотой по пояс.
7 место – Правда жизни
Количество лайков – 18 тысяч
Автор – kanga80
Девяностые: не садитесь слишком близко к телевизору
2022 год:
6 место – Длительные поиски
Количество лайков – 42 тысячи
Автор – GameCentralStation
Я, когда сижу перед секцией подержанных видеоигр в течение двух часов
5 место – За такую цену можно и приобрести
Количество лайков – 50 тысяч
Автор – m3arls
4 место – Да, именно они
Количество лайков – 55 тысяч
Автор – SrGrafo
– Что? Ты не знаешь об игре Diablo?
– Она хорошая?
– Она невероятная, тебе очень понравится!
– Это классическая видеоигра, которую создали...
3 место – Древний мультиплеер
Количество лайков – 56 тысяч
Автор – Ibra_Yuri
2 место – Потому они и торговцы
Количество лайков – 86 тысяч
Автор – lvl2frog
– Я заплачу 10 золотых за этот меч.
– 10 золотых? Но я купил его за 200 золотых всего час назад.
– Предметы из видеоигр похожи на роскошные автомобили: их стоимость падает, как только вы забираете их из магазина.
– Ну ладно, я думаю. 10 золотых – это 10 золотых.
Цена за меч – 200 золотых.
1 место – Похоже на правду
Количество лайков – 113 тысяч
Автор – The_cooler_azlan
В фильме "Мстители: Финал" показано, что Корг играет на PS4, хотя на улице 2025 год. Дело в том, что PS5 до сих пор нет в наличии.