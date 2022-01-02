Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: игра о Сорвиголове и логика в Skyrim
Источник:24 канал
Пользователи Reddit на этот раз создали немало интересных работ, а мы собрали лучшие. Они показали, чем геймеры занимались на Новый год, а также вспомнили о Сорвиголове и Skyrim.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: убийца Call of Duty и предательство в Minecraft
10 место – Знакомая история
Количество лайков – 10 тысяч
Автор – Matthias_Of_Redwall
Когда в течение шести часов читаешь о лоре видеоигры
Когда в течение одной минуты читаешь домашнюю работу
9 место – Геймерский Новый год
Количество лайков – 11 тысяч
Автор – Daymo741
8 место – Просто же
Количество лайков – 12 тысяч
Автор – Mark_luckerberg
7 место – "Хорошие" идеи
Количество лайков – 13 тысяч
Автор – Mawgac
– Команда, нам нужны идеи для обеспечения самостоятельного роста видеоигры.
– Метавселенная!
– Невзаимозаменяемые токены!
– Как насчет того, чтобы создать игру, в которую геймеры играют ради развлечения и наслаждаются ею?
6 место – Фан-арт по мотивам Portal
Количество лайков – 16 тысяч
Автор – Accomplished_Soft
5 место – Сильно
Количество лайков – 33 тысячи
Автор – Puis_Leuffer
Моя броня железная
Моя броня из твоей матери
4 место – Классика жанра
Количество лайков – 38 тысяч
Автор – Dylxn97
Любой протагонист в игре с открытым миром или RPG:
– Кажется, я превратился в мальчика, выполняющего все ваши поручения.
3 место – А ведь правда
Количество лайков – 50 тысяч
Автор – FrothyGuinness
Игры Marvel в виртуальной реальности:
Человек-паук
Железный человек
Сорвиголова
2 место – Логика
Количество лайков – 57 тысяч
Автор – fo1mock3
Носит капюшон, чтобы защититься от солнечного света
Оставляет гигантское отверстие для декольте
1 место – Все игры мечтают только об этом
Количество лайков – 88 тысяч
Автор – SrGrafo
Геймер и игра в Steam:
– Я дам тебе самую высокую награду, которую может получить игра в Steam
– Добавить в избранное