Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: "эпическая" битва в Skyrim и хейтеры сервиса EGS

Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем для вас самые лучшие. На этот раз они показали "легендарную" битву со Skyrim, а также вспомнили о хейтерах сервиса Epic Games Store

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: жизнь в Valheim и игра в PlayStation

10 место – Только в Far Cry такое возможно

Количество лайков – 16 тысяч

Автор – Square_Breath_8268

9 место – Шанс есть всегда

Количество лайков – 18 тысяч

Автор – Jethro1100

Когда впервые увидел великана в Skyrim!

– Наконец-то достойный оппонент! Наша битва будет легендарной.

8 место – В консолей также есть чувства

Количество лайков – 19 тысяч

Автор – SerMercutio

Nintendo: помните, когда-то мы были игровыми системами?

SEGA: да.

Atari: у меня нет памяти.

7 место – Лучший антагонист в истории серии Far Cry?

Количество лайков – 26 тысяч

Автор – buldurz

6 место – Непростая битва

Количество лайков – 50 тысяч

Автор – ImPrettyWhack

Когда вы 34-й раз нападаете на босса, но мозг продолжает вам говорить, что уже 4 утра и время на работу:

– Тихо, голова

5 место – И так всегда

Количество лайков – 51 тысяча

Автор – Achyutth_

– К черту Epic Games Store!

– Да! К черту их!

– Подождите, а вы не собираете бесплатные игры?

– О да, каждый четверг, мне очень нравится это.

4 место – Дорога приключений именно такая

Количество лайков – 60 тысяч

Автор – Jethro1100

3 место – Неожиданная помощь

Количество лайков – 64 тысячи

Автор – ImPrettyWhack

Когда в городе на вас нападает враг высокого уровня, но охранники (неигровые персонажи) мгновенно уничтожают его

2 место –Бывает и больше...

Количество лайков – 71 тысяча

Автор – Alzward

Босс падает, но потом раздается музыка и арена загорается:

– На что-то подобное можно было ожидать

Вы остались без исцелений и почти без здоровья, но смогли победить вторую его фазу:

– На что-то подобное можно было ожидать (кашляя)

Хор начинает петь на латинском языке:

1 место – Классические моды

Количество лайков – 78 тысяч

Автор – SrGrafo

– Я бы хотел, чтобы в магазинах было больше патронов

– Возможно, для этого есть какой-то мод.

Модификации:

Мод на магазин, в котором более 10 миллионов патронов

Мод на бесконечные боеприпасы

Мод на сексуальное оружие

4K ReShade мод, который исправляет оружие